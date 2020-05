Coronavirus, bollettino Bologna e provincia 16 maggio: tutti i dati comune per comune

Sono in totale 27.182 i positivi in Emilia-Romagna dall'inizio della crisi, 72 in più rispetto a ieri. Di questi, 15 sono a Bologna e provicnia, per un totale di 4.478 casi, 390 le positività registrate a Imola con nessun nuovo caso. Si registrano anche 6 nuovi decessi, nessuno nell’imolese.

Questi i dati aggiornati alle 12 di oggi e forniti in diretta dall'assessore alla salute Raffaele Donini che puntualizza: "Sulla situazione dell'ospedale di Budrio, dove si sono registrati diversi contagi, vogliamo dare prova di non sottovalutazione di quanto successo, riunirò i direttori delle Asl e terremo alta la guardia. Proporrò il tampone a tutti i ricoverati della rete ospedaliera della regione".

Territorio Imolese

Anche oggi nessun nuovo caso positivo, mentre i guariti sono 2 (Imola e Medicina). Ancora 390 i contagi totali refertati dall’Ausl di Imola dall’avvio dell’emergenza, 50 le persone ancora malate, 301 i guariti, 39 le persone che hanno perso la vita per o con il coronavirus. I ricoveri da Pronto Soccorso sono stati in tutto 16, 4 con sintomi suggestivi in attesa di referto. Restano 2 le persone positive ricoverate e scendono a 6 gli ospiti dell’Eurohotel.

Report Covid-19 AUSL Bologna

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Leggi anche: