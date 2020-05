Coronavirus nella provincia di Bologna, bollettino 11 maggio: i dati comune per comune

In Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore si sono registrati 80 nuovi casi di positività al coronavirus in più rispetto a ieri, di questi 11 sono nella provincia di Bologna che conta così in totale 4.395 positivi. Parliamo dunque di una tendenza in ribasso anche per il territorio felsineo, come nel resto della Regione, che negli ultimi giorni aveva destato qualche preoccupazione a causa anche delle positività (e il decesso con Covid) riscontrati nell'ospedale di Budrio.

Nonostante il trend in ribasso, però l'Emilia Romagna continua a piangere morti: i nuovi decessi sono 22 in totale sul territorio regionale, nella nostra provincia si piangono altri 5 morti.

Covid nella provincia di Bologna: i dati dell'Ausl nel dettaglio, comune per comune

Covid-19 nel territorio del circondario di Imola: i dati di oggi dell'Ausl

Nessun nuovo caso segnalato oggi, ma neppure nessun nuovo guarito. Restano quindi 389 i casi positivi registrati sul territorio. 5306 i tamponi effettuati, 72 i casi ancora attivi, 279 i guariti.

Dalle 8 di ieri alle 8 di stamattina su 60 accessi totali in Pronto Soccorso i ricoveri sono stati in tutto 15 e solo 5 con sintomi suggestivi in attesa di referto. Restano 5, di cui 2 in terapia intensiva, le persone ricoverate per covid. 9 gli ospiti all’Eurohotel.

