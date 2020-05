Coronavirus nella provincia di Bologna, bollettino 12 maggio: i dati comune per comune

In Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore si sono registrati 53 nuovi casi di positività al coronavirus in più rispetto a ieri, di questi 20sono nella provincia di Bologna, una a Imola, che conta così in totale 4.415 positivi. Parliamo dunque di una tendenza in ribasso anche per il territorio felsineo, come nel resto della Regione.

Nonostante il trend in ribasso, però l'Emilia Romagna continua a contare i morti: i nuovi decessi sono xx in totale sul territorio regionale, nella nostra provincia si piangono altri 6 morti e 1 nell’imolese.

Territorio imolese

10 nuovi guariti, nessun caso positivo e un decesso. Sono solo 3 i ricoverati per Covid in Ospedale, nessuno in terapia intensiva L’aggiornamento di oggi 12 maggio è funestato da un nuovo decesso, si tratta di un uomo di 86 anni residente a Imola, entrato qualche giorno fa in terapia intensiva per una patologia non correlata al Covid, ma che agli accertamenti è risultato anche positivo al virus.

E’ però anche un aggiornamento che definisce il raggiungimento di un traguardo: zero ricoveri Covid in Terapia Intensiva. Un uomo di 80 anni di Medicina, ricoverato in questo reparto da 55 giorni, è stato trasferito nel reparto internistico Covid grazie al miglioramento delle sue condizioni cliniche.

Oggi quindi si è proceduto alla sanificazione dell’Area Critica Covid.

Altri dati positivi, che sanciscono un trend oramai stabile sul territorio: nessun nuovo caso positivo, 10 i nuovi guariti (7 a Imola, 2 a Medicina, 1 a Castel Guelfo), 61 casi ancora attivi, 289 guariti totali con doppio tampone, 5410 tamponi effettuati.

Salgono a 39 i decessi (28 a Medicina, 6 a Imola, 3 a Castel San Pietro Terme, 1 a Dozza, 1 residente fuori dal Circondario).

Il progressivo ritorno ad una diversa normalità si riscontra anche con l’aumento degli accessi in Pronto Soccorso: 89 nelle 24 ore (dalle 8 di ieri alle 8 di stamattina), con 11 ricoveri in totale di cui solo 1 con sintomi che hanno indotto ad un tampone di verifica. 9 le persone ospitate all’Eurohotel.

Covid nella provincia di Bologna: i dati dell'Ausl nel dettaglio, comune per comune

Casi positivi e in sorveglianza

Regime di ricovero

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Leggi anche:

Gallery