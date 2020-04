Coronavirus a Bologna e provincia, bollettino 21 aprile

In Emilia-Romagna sono 23.092 i casi di positività al Coronavirus, solo nella provincia felsinea se ne registrano 3.507 (41 in più rispetto a ieri, 20 aprile), 358 le positività registrate a Imola (2 in più rispetto a ieri). Si rileva dunque un calo nei nuovi casi registrati per il territorio bolognese dove nelle ultime 24 ore si sono purtroppo registrati altri 14 decessi (2 nell’imolese).

Posti letto aggiuntivi per pazienti Covid-19 e punti attivati

Il lavoro della rete ospedaliera per il piano di rafforzamento messo a punto dalla Regione ha portato complessivamente, a oggi, a 4.690 i posti letto aggiuntivi destinati ai pazienti Covid 19: 4.181 ordinari (3 in meno di ieri, perché riconvertiti ad attività no Covid) e 509 di terapia intensiva (3 in meno di ieri). Per l'area metropolitana felsinea sono 1.073 , 152 dei quali di terapia intensiva. Restano 3 i punti-triage attivi nella città metropolitana di BO (Sant’Orsola e Maggiore, e a Imola).

