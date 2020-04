Coronavirus Bologna e provincia, bollettino 22 aprile: altri dieci morti

Bologna e provincia: ecco tutti i dati del coronavirus di oggi, mercoledì 22 aprile. I nuovi decessi: secondo il report dell'Ausl sono 10 quelli in provincia di Bologna, 1 nell'imolese; mentre i casi di positività sono 3.566, 51 in più. Ecco tutti i casi comune per comune.

I casi positivi riportati nel report sono riferiti al Comune di residenza dei casi e al relativo Distretto di Committenza e Garanzia. Sono compresi nel totale dei casi positivi alcuni cittadini non residenti nel territorio di competenza dell’Azienda USL di Bologna, identificati dalla voce Extra AUSL Bologna.

Territorio Imolese

Continua il trend positivo dei contagi rilevati sul territorio - 1 solo nuovo caso a Castel San Pietro - ma purtroppo anche oggisi registra un decesso in un uomo di 73 anni, residente a Castel San Pietro Terme e ricoverato in Terapia Intensiva da quasi un mese.

Ai famigliari le sincere condoglianze di tutta l'Ausl di Imola. Molto alto anche il numero dei nuovi guariti con doppio tampone, 23 cittadini di cui 15 di Imola, 4 di Castel S. Pietro T., 2 di Dozza , 1 di Borgo Tossignano, 1 di Mordano. Salgono quindi a 359 i casi positivi su un totale di 3449 tamponi effettuati, compresi 147 guariti con doppio tampone (75 a Medicina, 48 a Imola, 16 a Castel San Pietro, 3 a Dozza, 2 a Borgo Tossignano, 1 a Castel Guelfo, 1 a Casalfiumanese, 1 a Mordano), e 37 decessi (27 a Medicina, 5 a Imola, 3 a Castel San Pietro Terme, 1 a Dozza, 1 residente fuori dal Circondario).

Sono 204 i maschi e 155 le femmine, 171 residenti a Medicina, 115 a Imola, 32 a Castel San Pietro Terme, 7 a Castel Guelfo, 6 a Dozza, 6 a Mordano, 4 a Borgo Tossignano, 3 a Casalfiumanese e 15 persone residenti fuori dal Circondario. Tra i positivi: 23 hanno 85 e più anni, 69 tra i 75 e gli 84 anni, 76 tra 65 e i 74 anni, 187 tra i 14 e i 64 anni (e più precisamente, analizzando ulteriormente il dato con le linee che utilizza solitamente il Ministero della Salute: 52 nella classe d’età 14-39 e 135 tra i 40 e i 64) e 4 al di sotto dei 14 anni.

Dalle 8 di ieri alle 8 di stamattina sono stati 64 gli accessi in Pronto Soccorso, ma solo 1 di persona positiva al Covid e 4 di persone sottoposte a tampone per sintomi suggestivi. Continuano a scendere i numeri delle persone ricoverate positive al coronavirus: 3 in terapia intensiva, 2 in ECU e 9 in medicina interna, 15 all'Ospedale di Comunità di Castel S. Pietro Terme. 15 le persone che stanno concludendo la loro quarantena all'EuroHotel. 433 le visite a domicilio delle USCA che hanno svolto 330 tamponi e 32 ECG. 260 le terapie avviate a domicilio e 250 le visite infettivologiche di controllo

I dati, comune per Comune, divulgati dall'Ausl di Bologna (aggiornamento alle ore 12 odierne)

