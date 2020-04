Coronavirus, Lepore: "BolognaEstate si farà , anche solo per un giorno"

"Bologna Estate si farà, la dobbiamo fare. Anche se dovesse durare soltanto un giorno". Così l'assessore alla Cultura di Palazzo D'Accursio, Matteo Lepore, intervenendo in commissione.

Le incertezze prodotte dall'emergenza sanitaria e la situazione di crisi che ha investito il settore della cultura, "molti mi chiedono come organizzeremo Bologna Estate. Oggi - afferma Lepore - è difficile dare una risposta a questa domanda, in parte per le risorse che mancano e in parte perchè non sappiano ancora, quando i decreti e le ordinanze cesseranno, come potremo tornare ad una vita normale".

Il "lancio" degli eventi estivi in città aveva messo in evidenza il fitto cartellone, dal 15 maggio fino al 30 settembre, con musica, spettacoli, cinema, sport ovviamente tutto è in discussione ora. Che Bologna Estate duri "quattro mesi o anche solo una settimana, noi la dobbiamo fare. Anche se dovesse durare soltanto un giorno, perchè sarà il momento nel quale torneremo alla normalità e dobbiamo farci trovare pronti a questo appuntamento". Un obiettivo da perseguire "in un modo popolare, coiivolgente e inclusivo. Non dobbiamo pensare che questo 2020 sia un anno come gli altri- aggiunge l'assessore- ma dobbiamo pensare al prenderci cura della nostra comunità". Per questo, l'amministrazione si sta confrontando con gli operatori culturali e il primo messaggio da diffondere, per Lepore, tocca il tema economico: "E' molto importante che facciamo squadra, che si capisca che il bilancio comunale dovrà affrontare una manovra impegnativa e che ci dev'essere consapevolezza da parte di tutti i soggetti culturali del territorio".

In questa prospettiva, "è arrivato il momento in cui tutti noi cambiamo il nostro modo di lavorare", avverte l'assessore, sottolineando che "stiamo avendo risposte di grande senso di responsabilità". L'avviso pubblico per la raccolta di proposte per Bologna Estate, intanto, si è chiuso lo scorso 5 marzo: "Sono stati presentati molti più di 200 progetti, in una fase in cui non si teneva assolutamente conto di questa situazione perchè la scadenza era nei primi giorni di chiusura", riferisce la dirigente Giorgia Boldrini: ora "ci prenderemo il tempo di valutare, compatibilmente con gli aspetti economici, le decisioni politiche e le priorità della città per capire se è quel tipo di bando la risposta o se possono essere altre". Un segnale di ottimismo è arrivato, nel frattempo, dalla Città metropolitana che lo scorso 19 marzo, quindi in piena emergenza, ha approvato l'accordo operativo con il Comune per il sostegno ai progetti di Bologna Estate relativi alle aree della provincia: in base ai presupposti del bando 2020, Palazzo Malvezzi si è impegnato a finanziare fino a 70.000 euro. L'atto è stato firmato dal vicesindaco metropolitano Fausto Tinti. (dire)