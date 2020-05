Coronavirus Bologna: dati in calo in tutta la provincia

22 nuovi contagi e tre morti. Diminuisce anche nella provincia di Bologna l'andamento dell'epidemia, ormai alle battute finali dell'emergenza. Per la gran parte due casi tutto si concentra nel comune di Bologna, dove però i numeri assoluti sono lontani anni luce da quelli del mese scorso. Sempre sotto le Torri di contano due dei tre morti in tutta l'area metropolitana. un altro decesso si registra a Casalecchio di Reno.

La situazione di Imola

1 solo nuovo caso segnalato oggi ad Imola. Si tratta di persona completamente asintomatica, la cui positività è emersa dallo screening in corso sugli operatori dei servizi essenziali.

In totale sono 389 i casi positivi registrati sul territorio. 5277 i tamponi effettuati, 72 i casi ancora attivi, 279 i guariti. Dalle 8 di ieri alle 8 di stamattina sono stati 3 i ricoveri da Pronto Soccorso con sintomi suggestivi, in attesa di referto. Restano 5, di cui 2 in terapia intensiva, le persone ricoverate per covid, ma due di esse hanno già raggiunto la negativizzazione e saranno presto dimesse. 9 gli ospiti all’Eurohotel.

