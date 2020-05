Coronavirus Bologna e provincia 20 maggio: "Sotto le Torri zero decessi"

Otto contagi nuovi e due decessi (a Sant'Agata e Caderara) è il bilancio delle ultime 24 ore nella provincia di Bologna per l'epidemia di Covid. I dati sono sostanzialmente analoghi quelli degli ultimi giorni. Scendono di altri 35 unità le persone malate attive, che a 1085 si avvicinano alla soglia psicologica dei mille casi. I decessi, in provincia hanno complessivamente raggiunto quota 587. Prosegue l'ttimo trend di Imola e dintorni, con l'Asul locale che registra zero decessi e zero contagi ormai da diversi giorni. A Bologna città invece si registrano dopo oltre due mesi zero decessi, e soli due nuovi contagi.

Coronavirus Bologna e provincia: tabelle e grafici comune per comune

