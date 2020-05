Coronavirus Bologna e provincia, bollettino 8 maggio: + 35 nuovi casi e ancora 8 morti

Sono 26.598 i casi di positività al coronavirus in Emilia-Romagna, 111 in più rispetto a ieri: a Bologna e provincia, escluso l'imolese dove non si registrano nuovi contagi, sono 35 in più rispetto a ieri. E purtroppo si contano ancora 8 morti. Nessuno nell'imolese.

Territorio Imolese

"Anche oggi siamo davvero felici di darvi un ottimo aggiornamento: abbiamo infatti 4 nuovi guariti, nessun caso positivo e sono in calo anche i ricoverati. Ma sono passati solo 5 giorni dall’inizio della fase 2 e quindi #nonabbassiamolaguardia", scrive l'Ausl di Imola.

I nuovi guariti sono 2 a Medicina, 1 a Imola, 1 a Dozza. Restano fermi a 388 i casi positivi totali dall'inizio della pandemia, mentre i casi attivi scendono a 76 (16 a Medicina, 37 a Imola, 3 a Castel San Pietro, 4 a Castel Guelfo, 2 a Mordano, 1 a Borgo Tossignano, 13 fuori dal Circondario). 274 sono i guariti con doppio tampone (131 a Medicina, 95 a Imola, 28 a Castel San Pietro, 6 a Dozza, 4 a Mordano, 3 a Borgo Tossignano, 3 a Casalfiumanese, 3 a Castel Guelfo, 1 fuori dal Circondario) e 38 i decessi (28 a Medicina, 5 a Imola, 3 a Castel San Pietro Terme, 1 a Dozza, 1 residente fuori dal Circondario).

Dalle 8 di ieri alle 8 di stamattina sono 3 i ricoveri di Pronto Soccorso Covid correlati, in attesa di referto del tampone. In calo i ricoverati in aree covid, che oggi sono 7, di cui solo 2 in terapia intensiva. 9 gli ospiti all’Eurohotel Sono 585 le visite domiciliari effettuate dalle USCA, 17 in più rispetto a 2 giorni fa. Le persone messe in terapia domiciliare dall’avvio del protocollo sono 312.

Positivi, ricoveri, decessi comune per comune

