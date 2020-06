Coronavirus Bologna e provincia 1 giugno: in città solo un nuovo caso

Otto nuovi contagi e dieci vittime. Se per i morti da Covid-19 il bilancio è pesante, sul fronte dei nuovi contagi la provincia di Bologna continua ad avviarsi verso la fine della curva. I numeri diffusi dall'Ausl di Bologna e Imola sul trend delle ultime 24 ore mostrano come i casi di coronavirus si stiano rarefacendo sempre di più.

A Bologna città in particolare solo un caso è stato accertato tra ieri e oggi, mentre i decessi sono stati quattro. A Imola da giorni non si contano né nuovi contagi né decessi. Il bilancio per il capoluogo emiliano aggiornato è quindi di 2262 casi e 317 decessi. In tutta la provincia, contando anche Imola, i casi totali sono 5038, con 670 vittime accertate e 738 persone ancora ammalate. Qui di seguito le tabelle aggiornate a oggi 1 giugno 2020.

