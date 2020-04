Coronavirus Bologna e provincia, bollettino 14 aprile: nessun nuovo contagio a Imola

Bologna e provincia: ecco tutti i dati del coronavirus di oggi, martedì 14 aprile. I nuovi decessi: secondo il report dell'Ausl sono 16 quelli in provincia di Bologna; di cui uno nell'Imolese. Mentre i casi di positività sono 2.979. Ecco tutti i casi comune per comune.

I casi positivi riportati nel report sono riferiti al Comune di residenza dei casi e al relativo Distretto di Committenza e Garanzia. Sono compresi nel totale dei casi positivi alcuni cittadini non residenti nel territorio di competenza dell’Azienda USL di Bologna, identificati dalla voce Extra AUSL Bologna.

Territorio Imolese

Nessun nuovo caso positivo, due nuove persone guarite ma si registra un ulteriore decesso di un cittadino di Medicina. Si tratta di un uomo di 88 anni ricoverato al reparto Covid di Imola da alcune settimane e alla cui famiglia porgiamo le condoglianze di tutta l'Azienda sanitaria.

Due invece sono i nuovi guariti, entrambi residenti a Medicina. Restano quindi a 345 i casi positivi, di cui: 47 guariti con doppio tampone negativo (26 a Medicina, 16 a Imola, 4 a Castel San Pietro, 1 a Casalfiumanese) e 32 decessi (26 a Medicina, 3 a Imola, 2 a Castel San Pietro Terme e 1 a Dozza).

Per quanto concerne il personale sanitario dell'Ausl di Imola, a fronte di 852 test sierologici e di 294 tamponi effettuati, sono stati in tutto 24 gli operatori sanitari risultati positivi al Covid dall'inizio dell'epidemia ad oggi, fortunatamente perlopiù asintomatici o con sintomi lievi. 32 gli accessi in PS nelle 24 ore, 4 i ricoveri connessi al Covid.

Calano i ricoveri in terapia intensiva, che arrivano oggi a 5. 5 anche i pazienti in ECU, 35 nei reparti internistici, 20 in post acuzie Covid all'Ospedale di Comunità di Castel San Pietro Terme e 13 alloggiati in albergo. Le USCA hanno effettuato ad oggi 715 triage telefonici, 345 visite, 212 terapie, 260 tamponi e 25 ECG.

I dati, comune per Comune, divulgati dall'Ausl di Bologna (aggiornamento alle ore 12 odierne)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Coronavirus, ordinanza di Bonaccini: lockdown prorogato al 3 maggio, librerie non riaprono a Medicina

Sostieni BolognaToday Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di BolognaToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Gallery