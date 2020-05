Coronavirus Bologna e provincia: continua fase calante, 81 guariti nelle ultime 24 ore

Tre contagi e un decesso. E' il bilancio delle ultime 24 ore in merito alla situaizone coronavirus sotto le Torri. Nel complesso nella provinca di Bologna sono stati cinque i nuovi casi, con tre decessi accertati.

Calano di 40 unità le persone con malattia in corso e scendono a quota 450. Aumentano di 85 unità i guariti, he salgono a quota 3086. Fino a oggi 31 maggio sono in totale 624 i decessi complessivi nel territorio metropolitano. Di seguito le tabelle interattive fornite dall'Ausl.

Leggi anche: