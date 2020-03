Coronavirus Bologna e provincia, bollettino 27 marzo: i dati, comune per comune

Aumentano leggermente i casi di positività al coronavirus a Bologna e provincia, calano leggermente i decessi. in base all'ultimo report pubblicato dall'Ausl i nuovi contagi a Bologna città sono 72 (ieri 59), mentre in tutta la provincia le positività sono aumentate di 153 casi (ieri 137). In totale oggi sotto le Torri sono 607 i positivi accertati al Covid-19 (ieri 535), e in tutta la provincia 1194 (1041 ieri).

Qui di seguito i dati dei positivi, comune per comune (Imola e circondario seguono dopo):

Calano leggermente i decessi. Bologna, che ieri aveva fatto segnare il lutto per dieci decessi, oggi conta tre vittime per coronavirus. In tutto, nella provincia (Imola e circondario esclusi) sono undici le persone che non ce la hanno fatta, in leggero calo rispetto a ieri, quando i decessi hanno toccato quota 14. Qui la divisione comune per comune:

La situazione di Imola porta numeri confortanti. Sono 9 più di ieri le persone risultate positive al Coronavirus: 3 residenti a Imola, 4 a Castel San Pietro, 1 a Medicina e 1 a Mordano.

Si contano purtroppo due decessi. Si tratta di una 88enne e un 79enne entrambi di Medicina. Alle famiglie va il cordoglio dell'Azienda Usl di Imola..

Salgono quindi a 229 i casi positivi refertati nel Circondario Imolese (compresi i 4 guariti clinicamente e i 21 decessi): 149 uomini e 79 donne; 135 residenti a Medicina, 59 a Imola, 16 a Castel San Pietro Terme, 3 a Dozza, 3 a Castel Guelfo, 2 a Casalfiumanese, 2 a Mordano, 1 a Borgo Tossignano e 7 persone residenti fuori dal Circondario.

Dalle 12 di ieri, 26 marzo, alle 12 di oggi sono stati in totale 44 gli accessi in Pronto Soccorso.

Sono 3 le persone ricoverate nel nuovo reparto ECU, 15 le persone Covid positive in Terapia Intensiva, 59 i ricoverati nel reparto Covid e 3 le persone dimesse dall'Ospedale di Imola e trasferite al reparto post acuti dell'OSCO.

I guariti a Bologna e provincia

Aumenta considerevolemnte il numero delle nuove guarigioni. Ieri si erano registrati solo 4 casi di nuove guarigioni, dato che oggi segna 92 pazienti in più.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.