Coronavirus Bologna e provincia, bollettino 3 aprile: i dati comune per comune

Bologna e provincia: ecco tutti i dati del coronavirus di oggi, 3 aprile. I nuovi decessi: secondo il report dell'Ausl sono 91 quelli a Bologna e provincia di Bologna, di cui nessuno nel circondario di Imola, mentre i casi di positività sono 2.041 (99 in più) .

I casi positivi riportati nel report sono riferiti al Comune di residenza dei casi e al relativo Distretto di Committenza e Garanzia. Sono compresi nel totale dei casi positivi alcuni cittadini non residenti nel territorio di competenza dell’Azienda USL di Bologna, identificati dalla voce Extra AUSL Bologna.

Circondario imolese

Sono 15 più di ieri le persone risultate positive al Coronavirus: 8 residenti a Imola, 2 a Medicina, 2 a Castel San Pietro, 2 a Dozza, 1 Castelguelfo. Si registra una guarigione con doppio tampone a Medicina e nessun decesso.

Salgono quindi a 298 i casi positivi refertati nel Circondario Imolese (compresi 7 guariti con doppio tampone negativo, 2 guariti clinicamente e 27 decessi così suddivisi: 21 a Medicina, 3 a Imola, 2 a Castel San Pietro e 1 a Dozza)

Sono 180 gli uomini e 118 le donne; 151 residenti a Medicina, 89 a Imola, 29 a Castel San Pietro Terme, 6 a Dozza, 5 a Castel Guelfo, 4 a Mordano, 3 a Casalfiumanese, 3 a Borgo Tossignano e 8 persone residenti fuori dal Circondario.

Tra i positivi 22 hanno 85 e più anni, 67 tra i 75 e gli 84 anni, 65 tra 65 e i 74 anni, 144 tra i 14 e i 64 anni (e più precisamente, analizzando ulteriormente il dato con le linee che utilizza solitamente il Ministero della Salute: 37 nella classe d’età 14-39 e 107 tra i 40 e i 64). Sono stati in totale 48 gli accessi in Pronto Soccorso.

Sono 8 le persone ricoverate in semi-intesiva ECU, 12 le persone Covid positive in Terapia Intensiva, 40 i ricoverati nel reparto Covid, 17 quelli ricoverati in post acuzie all'Ospedale di Comunità di Castel San Pietro Terme e 2 alloggiati in albergo. L'attività delle USCA alle 12 di oggi vedono 396 triage telefonici, 139 visite domiciliari, 80 terapie, 85 tamponi, 10 ECG.

Da lunedì ad oggi sono stati sottoposti a visita presso l'ambulatorio infettivologico 44 pazienti in terapia.

I dati, comune per Comune, divulgati dall'Ausl di Bologna (aggiornamento alle ore 12 odierne)

Pazienti positivi, isolamento e decessi comune per comune

