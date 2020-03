Coronavirus Bologna e provincia, bollettino 30 marzo: i dati comune per comune

Bologna e provincia: ecco tutti i dati del coronavirus di oggi, lunedì 30 marzo. I nuovi decessi: secondo il report dell'Ausl sono 14 quelli in provincia di Bologna, mentre i casi di positività sono 1.625 (+115 in più rispetto a ieri). Ecco tutti i casi comune per comune.

I dati, comune per Comune, divulgati dall'Ausl di Bologna (aggiornamento alle ore 12 odierne)

Distribuzione per Comune delle persone in isolamento fiduciario in sorveglianza:

Note dell'Ausl:

I casi positivi riportati nel presente report sono riferiti al Comune di residenza dei casi e al relativo Distretto di Committenza e Garanzia. Eventuali incongruenze con gli aggiornamenti quotidiani della Regione Emilia-Romagna sono da attribuire alla descrizione dei casi positivi sulla base dell’Azienda USL che ha effettuato la diagnosi. Per lo stesso motivo sono compresi nel totale dei casi positivi alcuni cittadini non residenti nel territorio di competenza dell’Azienda USL di Bologna, identificati dalla voce Extra AUSL Bologna.

Le persone guarite clinicamente descrivono le persone che non hanno più la malattia in corso. A differenza del totale, gli incrementi giornalieri non tengono conto delle persone che ritornano sintomatiche o che sono guarite completamente, ma indicano soltanto i nuovi casi di guarigione clinica.

Le persone guarite sono persone già considerate clinicamente guarite per assenza dei sintomi a cui è stata accertata la guarigione in seguito a due tamponi negativi consecutivi.

Le mappe di distribuzione dei casi positivi e in isolamento a partire dal 26.03.2020 descrivono la densità di casi sulla base di 10 categorie. Per questo motivo risultano con tonalità più chiare rispetto ai giorni precedenti.

L’aumento significativo dei casi in isolamento del 26.03.2020 è legato alla presa in carico nella sorveglianza sanitaria dei soggetti in autoisolamento a seguito di rientro dall’estero, come previsto dal Decreto Ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 120/2020.

Le informazioni riguardanti le persone sintomatiche e asintomatiche non sono ancora disponibili per la totalità dei casi positivi registrati.

