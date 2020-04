Coronavirus Bologna e provincia: 80 nuovi casi e 8 decessi. I dati del contagio, comune per comune

80 nuovi casi e 8 decessi. E' il report dell'ultimo bollettino dell'Ausl di Bologna in merito all'epidemia da Coronavirus. Il territorio relativo comprende i comuni della provinca di Bologna meno Imola e il circondario. Per il comune di Bologna il conto è di 25 nuovi casi e di tre morti per Covid-19. Per il territorio imolese la sotuaizone è di un solo nuovo caso a Imola città, mentre si registrano 17 cittadini guariti (8 a Medicina , 8 a Imola, 1 a Castel San Pietro).

