Supermercati saccheggiati e alcuni prodotti introvabili: l'effetto psicosi da coronavirus | FOTONOTIZIA

Manifestazioni pubbliche ed eventi annullati (dal Carnevale dei bambini in centro alla Maratona che era in programma per il prossimo weekend), scuole e università chiuse, luoghi di cultura pure. Serrande giù anche a palestre e luoghi di aggregazione. Così Bologna e il resto dell'Emilia Romagna all'indomani della ordinanza regionale emessa in via precauzionale contro il propagarsi del Coronavirus. Ordinanza che ha anche fatto scattare la corsa all'approvvigionamento. Facendo un giro stamani tra gli esercizi commerciali, infatti, si trovano farmacie sguarnite di mascherine e prodotti igienizzanti (che ad onor del vero scarseggiavano già da qualche giorno prima che arrivasse l'ordinanza), e soprattutto supermercati saccheggiati, specie tra gli scaffali dello scatolame.