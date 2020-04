Coronavirus, Bonaccini: "Aziende, superare sistema del silenzio-assenso"

Avviare la fase 2 ma senza il sistema delle deroghe col silenzio-assenso per l'apertura delle aziende oggi in mano ai prefetti. Lo chiede al Governo il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.

"Premesso che abbiamo preso e che continueremo a prendere misure restrittive per contenere il coronavirus, in alcuni casi più severe rispetto a quelle nazionali- afferma Bonaccini- qui in Emilia-Romagna siamo nelle condizioni di avviare un confronto con tutte le parti sociali -imprese e sindacati- per la definizione di criteri che tengano insieme la salute delle persone e l'attività produttiva e lavorativa in condizioni di massima sicurezza".

E di farlo, prosegue il governatore, "attraverso tavoli provinciali per la sicurezza nei luoghi di lavoro, come quello che si è insediato nei giorni scorsi nella Città metropolitana di Bologna". Quindi "proponiamo al Governo- conclude Bonaccini- che sia possibile superare l'attuale sistema fatto di deroghe silenzio-assenso mediante il confronto tra le parti sociali nel territorio da consegnare all'intesa tra prefetti e presidenti delle Regioni".

Intanto si apre un altro fronte. Oltre il 90% degli accordi sottoscritti dalla Fiom-Cgil di Bologna prevede l'anticipo della cassa integrazione da parte delle aziende. "Se l'azienda non anticipa gli assegni dell'Inps è un grosso problema per le persone. E' un macello", ammonisce il segretario del sindacato dei metalmeccanici bolognesi, Michele Bulgarelli.

Dunque, "non approfittatevi del contesto per non anticipare trattamento di cassa integrazione. Il Governo ha sbloccato delle linee credito, non scaricate sulle spalle dei lavoratori le difficoltà", e' l'appello del sindacalista ai microfoni di radio Nettuno. "L'anticipazione è un segno che domani si ripartirà, rinsalda un rapporto di fiducia tra lavoratore e imprese", sottolinea Bulgarelli. Che continua anche a guardare 'lungo'.

"Dopo l'emergenza sanitaria ci sarà l'emergenza occupazionale. E noi alle aziende diremo: bisogna lavorare meno e lavorare tutti", ribadisce il leader Fiom, che boccia le pressioni degli industriali per ripartire quanto prima. "La riapertura delle fabbriche non la decide Confindustria, la decide il Governo assieme alle autorità sanitarie. Quando il Governo dirà che si può, riprenderemo i confronti azienda per azienda su come mettere in sicurezza i luoghi di lavoro, con turni, utilizzando la cassa integrazione a ore per ridurre orario, ragionando sulle mense", conclude. (Vor/ Dire)

