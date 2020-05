Coronavirus, 15 pazienti e 4 operatori positivi all'ospedale di Budrio: c'è anche un morto

15 pazienti dell’Ospedale di Budrio, nel reparto di Medicina, e anche 4 operatori, positivi al coronavirus. Ausl rende noto l’esito dei tamponi eseguiti nei giorni scorsi sulle 34 persone ricoverate presso la Medicina dell’Ospedale e su 43 operatori.

I controlli sono scattati in seguito alla positività riscontrata lo scorso 4 maggio in un paziente ricoverato per patologie non correlate al Coronavirus, che nel corso del ricovero ne ha tuttavia sviluppato i sintomi, confermati anche dal quadro clinico radiologico.

I 4 operatori sono stati allontanati dal lavoro, mentre 14 pazienti sono stati trasferiti nei reparti COVID dell’Ospedale di Bentivoglio e Villa Erbosa. Uno di loro, in condizioni di grave fragilità sanitaria e con un quadro clinico già compromesso, è purtroppo deceduto la notte scorsa.

"Proseguono le azioni di sorveglianza sanitaria per gli ospiti e gli operatori risultati negativi ai tamponi" fa sapere Ausl.

