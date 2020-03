Coronavirus, variazione servizio bus Tper: sospeso anche il car-sharing

A seguito di quanto stabilito dalle ordinanze della Regione Emilia-Romagna n. 34 del 12/03/2020 e n. 39 del 16/03/2020, Tper ha modificato gli orari del servizio bus. "Attualmente sulla rete urbana ed extraurbana si rilevano cali di utenza medi superiori al 70%, con fasce orarie in cui il calo arriva sino ad oltre il 90%. Con questa rimodulazione - accompagnando le indicazioni delle Autorità in merito alla riduzione degli spostamenti non indispensabili delle persone - si andranno ad eliminare le corse con carichi particolarmente bassi o assenti" fa sapere l'azienda di trasporti.

Da lunedì 23 marzo nel bacino di Bologna entrano in vigore ulteriori riduzioni di frequenza dei servizi di bus, che si aggiungono a quelle disposte in conseguenza di quanto stabilito dal DPCM del 9 marzo.

L’ulteriore modifica al servizio interessa nei giorni feriali le linee 13, 14, 19, 20 e 27, nei festivi anche le linee 11, 14, 21 e 25, tutte già oggetto della prima rimodulazione. È ridotta, in particolare, la frequenza dei transiti nelle fasce orarie di punta mattinale e pomeridiana dei giorni feriali, negli orari serali e nei giorni festivi.

Da lunedì 23 marzo fino a nuova disposizione in vigore le seguenti modifiche:

- Riduzione delle frequenze nei giorni feriali su alcune linee urbane nella fascia oraria tra le ore 7 e le 20. Le linee interessate dalla riduzione dei transiti sono le urbane 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 59, la navetta C.

- La linea speciale BLQ Aerobus passa ad una frequenza di 30 minuti nell’intero servizio.

- Servizio serale: è prevista la riduzione della frequenza per le linee 11, 13, 14, 29, 20, 25, 27, 29, 33 (le frequenze della linea circolare 33 il sabato restano inalterate). La linea 21 non subisce variazioni.

- La domenica resta in vigore il servizio festivo. Per le linee 11, 13, 14, 19, 20, 21, 25 si mantiene la frequenza del mattino, mentre è ridotta quella pomeridiana.

- Le seguenti linee restano sospese, in quanto attive di norma nei soli giorni di scuola: 114, 116, 123, 141, 142, 143, 144, 152, 154, 156, 162, 163, 164, 165, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 231, 244, 300, 353, 354, 358, 442, 444, 450, 504, 506, 507, 531, 538, 554, 654, 684, 689, 850, 851, 903, 904, 905. Sospesa, inoltre, la linea 242.

- Linee suburbane ed extraurbane: sospese le sole corse recano la relativa indicazione di effettuazione nei soli giorni scolastici. Anche per le linee a prenotazione Prontobus resta in vigore l’assetto scolastico.

- Il servizio di trasporto a chiamata Colbus è sospeso.

- Sospese anche la linea F, collegamento con Ficobus, e la linea 68, diretta al Camping Città di Bologna.

- Restano sospesi fino a fine emergenza anche i tre servizi notturni 14N, 20N, 25N, a seguito dei provvedimenti del governo che prevedono la sospensione temporanea delle discoteche e locali assimilati.

- Car-sharing Corrente: Inoltre, in osservanza di quanto stabilito dal DPCM del 22 marzo 2020 in tema di nuove misure per il contenimento del coronavirus, il servizio di car sharing full electric Corrente - attivo a Bologna, Ferrara e Casalecchio di Reno - viene temporaneamente sospeso fino al 3 aprile.

Deviazione linee 99-157-200-206-211-213-247-248-256 in zona Medicina-Ganzanigo

A seguito della recente ordinanza della Regione che prevede il divieto di allontanamento dal territorio del capoluogo di Medicina e dalla frazione di Ganzanigo e il divieto di accesso negli stessi luoghi, le linee del trasporto pubblico 99 - 200 - 206 - 211 - 213 - 247 - 248 e 256 sono deviate in entrambe le direzioni sul percorso San Vitale - trasversale di pianura - Nuova San Carlo - San Vitale.

La linea 157 è limitata a Crocetta, dove effettua capolinea.

Al di fuori della zona interdetta alla circolazione, i servizi di trasporto pubblico restano sul percorso regolare dalle frazioni di Villafontana e Crocetta.

