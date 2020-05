Movida e rischio contagio, ordinanza a Calderara: stop all'alcool fuori dagli spazi

Una prima risposta dal mondo delle istituzioni locali sul tema movida e rischio contagio. A Calderara di Reno, comune della cintura bolognese, il sindaco ha emanato una ordinanza ad hoc. Tra le misure, sarà vietato il consumo di bevande alcoliche al di fuori dei locali in cui è consentito e dei dehors ad essi collegati. E' stato il primo cittadino Giampiero Falzone, a firmare il provvedimento, che sarà in vigore da domani, 26 maggio, fino all’8 giugno 2020.

"Con questo provvedimento -si legge in una nota del comune- il primo cittadino stoppa nel territorio qualsiasi movida all’aperto, confermando con decisione tutte le precedenti prescrizioni: sono vietati gli assembramenti nelle strade, nelle piazze, nei parchi, sotto i portici, ed è obbligatoria la mascherina quando si è in fila per l’accesso ad un luogo pubblico quando non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro".

Una stretta sulle 'regole dell'aperitivo' era stata paventata nei giorni scorsi da diversi amministratori di grandi città, tra cui anche Bologna, dove c'è stata polemica per alcune multe comminate nel weekend precedente la riapertura. Anche San Lazzaro, altro comune al confine con Bologna, aveva annunciato provvedimenti contro l'obbligo diindossare la mascherina anche sotto i portici.

Tornando a Calderara, restano chiusi i centri sociali ricreativi per anziani. Dunque per la ripresa di giochi di carte, corsi, ballo, biliardo, giochi di gruppo e altre attività bisognerà attendere. Sono consentiti, nei Centri Anziani, solo l’apertura del bar e l’asporto nel rispetto del relativo protocollo regionale. Quanto alle aree gioco presenti nei parchi, nei giardini comunali e negli altri spazi verdi pubblici, se ne conferma l’interdizione.

"I cittadini di Calderara -dichiara il sindaco Giampiero Falzone- sin dall'inizio sono stati responsabili e personalmente penso che la percentuale di contagiati (0,39%), tra le più basse di tutto il Distretto, lo dimostri. Adesso, proprio adesso che i dati sono sempre più incoraggianti, non dobbiamo abbassare la guardia. ll comportamento scorretto di pochi non deve vanificare i tanti sacrifici che tutti abbiamo fatto”.

Oltre alle misure sul consumo di bevande alcoliche e attività dei Centri Sociali, questi i principali provvedimenti contenuti nell’ordinanza: si conferma l’apertura al pubblico degli uffici comunali dalle 8:30 alle 13:30 da lunedì a venerdì con ricevimento solo su appuntamento e accesso esclusivamente con mascherina.

Inoltre, confermata l’ apertura della biblioteca per il solo prestito dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 19 e il sabato dalle ore 9.30 alle ore 12,30, così come la celebrazione dei matrimoni è consentita alla presenza solo dei testimoni.

Si conferma l’accesso agli orti comunali, così come quello alle aree per l’attività libera dei cani alla presenza di non più di 3 persone contemporaneamente, distanziati e con mascherina. Ciascun animale potrà permanere all’interno dell’area non più di 20 minuti consecutivi.

Ancora interdetti, invece, gli impianti sportivi a libera fruizione interni ai parchi e ai giardini comunali e ad altri spazi pubblici, per esempio campi da calcio, calcetto, basket.

Aumenta, infine, l’importo delle sanzioni: non più nella misura dell'inottemperanza alle ordinanze sindacali, ma ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020 numero 19, pertanto da un minimo di euro 400 fino ad un massimo di euro 3.000.

Leggi anche: