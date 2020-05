Controlli anti-Covid: "servizio ai tavoli" del bar: multati titolare e clienti

Nonostante il divieto, serviva bevande ai tavolini fuori dal locale, così i Carabinieri della Stazione di Sasso Marconi hanno sanzionato il titolare di un bar e due dei suoi due clienti, durante i servizi di gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che soltanto nella giornata di domenica 10 maggio, tra Bologna e provincia, hanno portato all’identificazione di 851 persone e al controllo di 152 esercizi pubblici.

La multa, come fa sapere l'Arma, è stata emessa dopo una serie di ammonimenti al titolare del bar, che avrebbe continuato a far accomodare i clienti ai tavolini esterni, contravvenendo al decreto “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”. Dopo l’ennesimo richiamo, è stato sottoposto alla sospensione dell’attività per un giorno.

L'accaduto è stato comunicato alla Prefettura di Bologna che può intervenire, sanzionando ulteriormente il titolare con una sanzione amministrativa fino a 3.000 euro e la sospensione dell’attività fino a 30 giorni. I due clienti, invece, seduti al tavolino esterno del bar, con una degustazione di vini, sono stati sanzionati dai militari con una sanzione di 280 euro a testa.

