Coronavirus, controlli e denunce dei Carabinieri: tra cani portati fuori a forza e test auto

Continua i controlli delle forze dell'ordine sugli spostamenti, in applicazione dei decreti contro la diffusione dell’epidemia. I Carabinieri di Bologna la definisce "inarrestabile l’onda di irriducibili”, coloro che che invece di stare a casa, si spostano da un luogo all’altro senza motivo.

Come rende noto l'Arma, sono molti, i giovani che violano l’ordinanza ministeriale perché non hanno paura di ammalarsi e si sentono “esonerati” dalle statistiche. In generale, tra i casi più clamorosi riscontrati dai Carabinieri

dell’Organizzazione Territoriale del Comando Provinciale di Bologna (Compagnie Carabinieri di: Imola, San

Lazzaro di Savena, Molinella, San Giovanni in Persiceto, Borgo Panigale, Bologna Centro e Vergato), citiamo

due lavavetri e una meretrice, denunciati dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna, un ciclista di Rimini,

denunciato dai Carabinieri della Stazione di Zola Predosa mentre stava pedalando per le strade di quel centro. I Carabinieri della Compagnia di San Giovanni in Persiceto hanno denunciato due motociclisti che erano andati ad Anzola Emilia per comprare le “uova fresche” da un contadino. I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Borgo Panigale hanno denunciato un bolognese che si era recato in un supermercato di Casalecchio per sostituire una confezione di biscotti e due automobilisti, denunciati nel cuore della notte perché, uno doveva “testare il funzionamento dell’auto”, l’altro, sanzionato per la velocità eccessiva, ha detto: “Viste le misure per il Coronavirus, volevo tornare a casa prima possibile”. Nella notte una ventina di automobilisti italiani, usciti per andare a “fare serata”, sono stati denunciati dai Carabinieri della Compagnia di Imola).

I Carabinieri della Stazione di Sasso Marconi hanno denunciato una coppia di amici che con la scusa di “portare a spasso il cane” si sono fatti prendere la mano e invece di portarlo sotto casa, a Castel Maggiore e per il tempo strettamente necessario, sono saliti con l’animale a bordo di un autobus diretto a Sasso Marconi.

"Si stanno verificando situazioni imbarazzanti che rasentano il reato di maltrattamento di animali da persone che

vogliono costringere i propri cani a uscire da casa, anche contro la volontà, come accaduto a Calderara di Reno", dove i Carabinieri hanno dovuto redarguire una signora sul pianerottolo di casa che stava trascinando

a forza il proprio cane dall’abitazione", perché, probabilmente stremato dai giretti, non ne voleva sapere di uscire.

La donna si è lamentata con i militari che l’avevano rimproverata.

Dina, una signora italiana di 73 anni che ha fatto recapitare ai Carabinieri della Stazione di Pianoro una crostata alla marmellata, decorata con bandierine italiane e la scritta: “Grazie di cuore per quello che state facendo".

Carabinieri del NAS di Bologna

Per evitare le sofisticazioni alimentari di alcuni esercenti che si stanno approfittando dell’emergenza epidemiologica, hanno intensificato i controlli, ispezionando gli esercizi pubblici. Un supermercato di Bologna che deteneva 300 kg di generi alimentari scaduti di validità, è stato sanzionato per 4.000 euro.

