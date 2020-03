Coronavirus, carabinieri: "Denunciate furti o smarrimenti online per evitare file" | VIDEO

"In questo periodo di emergenza da coronavirus, se hai necessità di presentare una denuncia di smarrimento o furto ad opera di ignoti, utilizza il servizio "Denuncia Vi@ Web" del sito www.carabinieri.it, da PC o da smartphone. Potrai così evitare file nelle stazioni Carabinieri, scegliendo orario e giorno per sottoscrivere e ritirare la denuncia".

Questo l'invito dei militari che accompagna il video di lancio del servizio di denunce online "per la presentazione di denunce di smarrimento o di furto ad opera di ignoti" utilizzabile da tutta Italia. Da casa, dall'ufficio o da qualunque luogo: basta un accesso ad internet. L'intento è quello di evitare affollamenti e di sporgere denuncia in tranquillità, una volta sporta la denuncia – come spiegato dai carabinieri – si prende appuntamento e si ritira il documento cartaceo nella caserma indicata.

"Potete avviare l'iter per sporgere una denuncia di furto o smarrimento – si legge – risparmiando tempo perché all'atto della vostra presentazione presso la stazione / tenenza da voi scelta troverete una corsia preferenziale, avendo già espletato alcune incombenze necessarie. Analogo servizio viene offerto: in lingua tedesca per la sola provincia di Bolzano (servizio "Web Anzeige"); dalla Polizia di Stato sul sito www.denunceviaweb.poliziadistato.it".