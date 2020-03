Malalbergo: gruppi di adulti e bambini nei parchi, intervengono i Carabinieri

“I carabinieri sono intervenuti in contemporanea in un parco a Malalbergo e in uno ad Altedo perché si erano formati assembramenti di genitori e bambini. Senza alcun riguardo per le distanze di sicurezza. Senza alcun rispetto per il prossimo e per tutto quello che sta accadendo”. Duro l’attacco del sindaco Monia Giovannini, dopo quanto accaduto nel tardo pomeriggio di oggi.

Da quanto si apprende alcuni cittadini hanno segnalato alle autorità la presenza di gruppi di adulti e bambini nelle due aree verdi: persone che approfittando anche della bella giornata erano tranquillamente al parco, senza rispettare tutte le stringenti direttive emanate dal Governo, fino al 3 aprile.

“Grazie ai cittadini che hanno segnalato la situazione dei parchi, grazie ai carabinieri delle nostre due caserme, grazie a tutto il personale sanitario che sta lavorando h24 per salvare vite e curare persone – conclude il primo cittadino - Occorre rispetto! Responsabilità”.

A Castel Maggiore invece, la polizia locale è intervenuta per separare alcuni anziani intenti a chiacchierare tra loro.