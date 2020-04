Coronavirus e case anziani, da inizio emergenza a Bologna 9 sanzioni e multe per 5mila euro

Nove attività irregolari, per sanzioni complessive per 5mila euro. E' il bilancio dei Nas nei controlli alle residenze per anziani, effettuati dall'inizio dell'emergenza coronavirus. Il dato si legge in un lungo report dei Nas dei carabinieri dove, a livello nazionale, si evince come in media una residenza su cinque di quelle ispezionate non è risultata in regola, e questo a partire dal 2019 fino alle primissime battute e durante l'epidemia.

Nel complesso, a livello regionale, nell’anno 2019 sono stati effettuati complessivamente accessi ispettivi in 219 strutture ricettive per anziani ove sono stati riscontrati 23 illeciti di natura penale/amministrativa, con 6 persone deferite all’Autorità Giudiziaria, 59.000 euro di sanzioni comminate e 5 strutture chiuse.

