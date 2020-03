Coronavirus e case popolari, Acer mette in guardia contro le truffe su mascherine e sanificazioni

"Acer non sta mandando in giro operatori per fare sanificazioni o distribuire mascherine". E' quanto dichiara in una nota Acer. Al presidente Alberani e al vice presidente Bertuzzi, presenti in sede, sono giunte in queste ore segnalazioni preoccupanti di tentativi di truffa a danno dei propri utenti.

“Ci è stato comunicato che alcuni malintenzionati si presentano con la mascherina alla porta dei nostri inquilini dicendo di essere mandati da Acer per fare disinfestazione contro il Covid-19 –dice il presidente– Non c’è nulla di vero e non si deve aprire a persone che si presentano con queste modalità.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La raccomandazione è quella di respingere chiunque si presenti con simili motivazioni. "Avendo ricevuto segnalazioni di troppo movimento in alcuni condomini da parte di persone non residenti -conclude la nota- si raccomanda agli inquilini di non sostare nelle corti e negli spazi comuni, di non ospitare persone estranee al nucleo e di evitare di ricevere visite da parte di amici e parenti se non per ragioni di cura e di assistenza".