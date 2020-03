Coronavirus, flagello per le case di riposo: "Task force o commissario. Serve intervento straordinario"

Gli incrementi di positività al covid-19 degli ultimi giorni a Bologna e a Modena derivano essenzialmente dall'aumento dei casi nelle strutture per anziani. Così ieri , invocando, massima attenzione per anziani deboli e fragili", il segretario ad acta Sergio Venturi, durante la consueta diretta facebook presentanto i dati regionalid ell'epidemia.

Per porre un freno ai contagi a catena nelle case di riposo si pensa ad "una task force o in subordine un commissario per dedicarsi al tema delle strutture protette, case di riposo, carità e similari, per monitorare il tema dei contagi da coronavirus, decessi, operatività, disponibilità di ossigenatori e presidi di protezione individuale, formazione del personale, tamponi eseguiti e necessari". Del resto, "quello che sta accadendo nelle strutture residenziali in queste ore richiede un intervento straordinario". Così la richeista della Fnp-Cisl Emilia centrale, per iniziativa del suo segretario generale Adelmo Lasagni, dopo i casi di contagi nelle strutture emiliane in questione negli ultimi giorni. "Le condizioni dei pazienti difficilmente reggerebbero una situazione di contagio diffuso", avvisa il sindacato. Secondo il segretario dei pensionati della Cisl, in particolare, "è opportuno che la Regione, che già molto e bene sta facendo negli ospedali, nomini al più presto un commissario straordinario specifico per le strutture per anziani che, unitamente a una task force locale con anche rappresentanti delle autorità locali per ogni singola provincia, fornisca il quadro completo della situazione". Questo "anche alla luce del recente e specifico accordo firmato dai sindacati sulla sicurezza nelle strutture socio sanitarie". ( Dire)

