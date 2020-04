Coronavirus in case di riposo e centri anziani, il bollettino di Asp: 113 ospiti e 41 operatori positivi

113 ospiti, su un totale di 516 e 41 operatori. E' il bilancio aggiornato di positivi al coronavirus nella rete delle case di riposo e dei centri anziani in capo all'Asp di Bologna. A daren notizia è la stessa azienda pubblica, che rende noto anche lo stato di avanzamento dello screening sierologico del personale e degli anziani assistiti. Per la massima parte si tratta di casi 'leggeri' o asintomatici, per i quali è stato comunque attivato il protocollo di isolamento e terapia. Si registra però anche l’avvenuto ricovero ospedaliero per 16 nuovi anziani ospiti di CRA.

Tamponi e test andranno avanti per tutta la settimana, ma già da ora sono stati istituiti alcuni nuclei di isolamento, anche in via cautelativa, in attesa degli esiti. Per ora si parla di una parte di "un nucleo di via Roma, due nuclei di Via Saliceto (il terzo è stato predisposto in via cautelativa), i due nuclei di Via Albertoni, mentre il Centro Servizi Lercaro è cautelativamente in isolamento in attesa degli esiti dei tamponi eseguiti nei giorni scorsi e che proseguiranno fino a mercoledì".

Il dato complessivo sugli esiti dei tamponi sarà disponibile quando lo screening verrà completato in settimana grazie all’effettuazione dei test per gli ospiti delle strutture non direttamente interessate da casi di Covid-19, ai quali si aggiungeranno anche i nuovi esami predisposti per gli ospiti positivi allo scopo di monitorare in maniera puntuale e circostanziata l’evoluzione del contagio.

Asp annuncia anche il potenziamento del proprio personale: 8 nuovi Oss, 3 nuovi medici, 6 infermieri e 2 soccorritori.

“Al momento -commenta l’Amministratore Unico di ASP Rosanna Favato- la Direzione di ASP è particolarmente concentrata nel reperimento del personale necessario per garantire lo standard di accoglienza da sempre garantito ai propri ospiti. I primi inserimenti sono già stati avviati da sabato scorso e in settimana arriveranno nuovi operatori. Una ulteriore richiesta in merito è stata indirizzata urgentemente a tutti i soggetti competenti non più tardi di ieri. Ovviamente il momento che viviamo impone delle priorità ben precise e siamo pertanto concentrati sulle attività essenziali. Sono certa questa situazione si risolverà nel momento in cui potremo disporre di personale aggiuntivo.

Attivo conto per le donazioni

Partita lo scorso 25 marzo, si è già sostanziata di svariati passaggi sui media locali. Questa iniziativa di enorme importanza ma che spesso deve cedere il passo agli aggiornamenti di cronaca, mira a sensibilizzare tutta la comunità bolognese di quali siano i bisogni che ASP deve affrontare quotidianamente nella cura della parte più fragile e vulnerabile della nostra società: gli anziani. Ad oggi alla raccolta fondi hanno aderito quasi 200 donatori.

“A tutte queste persone rivolgo il più sincero ringraziamento - conclude Rosanna Favato - ma al tempo stesso continuo a chiedere aiuto e risorse a tutta la città per aiutarci a curare e preservare la parte più debole e bisognosa della società: i nostri anziani”.

Coordinate bancarie codice IBAN: IT75L0200802461000105890288

Intestato a: ASP Città di Bologna

Causale bonifico: EMERGENZA CORONAVIRUS

Inviare una mail a direzione@aspbologna.it per certificazione ai fini fiscali.

Tutte le donazioni a favore di ASP sono fiscalmente deducibili o detraibili ai sensi di quanto previsto dell’art. 4 punto 7 del decreto legislativo 4 maggio 2001 n. 207.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.