Coronavirus Bologna e provincia, bollettino 17 aprile: "Numero alto per tamponi arretrati"

Bologna e provincia: ecco tutti i dati del coronavirus di oggi, venerdì 17 aprile. I nuovi decessi: secondo il report dell'Ausl sono 13 quelli in provincia di Bologna; nessuno nell'Imolese. Mentre i casi di positività sono 3.275, 128 in più. Ecco tutti i casi comune per comune.

I casi positivi riportati nel report sono riferiti al Comune di residenza dei casi e al relativo Distretto di Committenza e Garanzia. Sono compresi nel totale dei casi positivi alcuni cittadini non residenti nel territorio di competenza dell’Azienda USL di Bologna, identificati dalla voce Extra AUSL Bologna.

Come spiegato dal commissario straordinario per l'emergenza coronavirus, Sergio Venturi, nella diretta Facebook di oggi a Bologna il numero alto di contagi dipende dai tamponi arretrati: "Su Bologna sono aumentati i tamponi e si stanno esaurendo le code dei pazienti che aspettavano di fare i test, nei prossimi giorni sono sicuro diminuiranno".

Territorio Imolese

Quattordici nuovi guariti, quattro nuovi positivi e nessun decesso: nella giornata odierna quattordici nuove guarigioni, 4 nuovi casi (1 a Borgo Tossignano, 1 a Mordano e 2 ad Imola) e nessun decesso.

Salgono quindi a 352 i casi positivi refertati su un totale di 2980 tamponi effettuati, tra cui 93 guariti con doppio tampone negativo (61 a Medicina, 21 a Imola, 9 a Castel San Pietro, 1 a Casalfiumanese, 1 a Borgo Tossignano) e 33 decessi (27 a Medicina, 3 a Imola, 2 a Castel San Pietro Terme e 1 a Dozza).

Sono 203 i maschi e 149 le femmine, 168 residenti a Medicina, 113 a Imola, 30 a Castel San Pietro Terme, 7 a Castel Guelfo, 6 a Dozza, 6 a Mordano, 4 a Borgo Tossignano, 3 a Casalfiumanese, e 15 persone residenti fuori dal Circondario. Tra i positivi 23 hanno 85 e più anni, 69 tra i 75 e gli 84 anni, 75 tra 65 e i 74 anni, 180 tra i 14 e i 64 anni (e più precisamente, analizzando ulteriormente il dato con le linee che utilizza solitamente il Ministero della Salute: 50 nella classe d’età 14-39 e 131 tra i 40 e i 64) e 4 al di sotto dei 14 anni. 52 gli accessi in PS nelle 24 ore, 3 ricoveri con diagnosi suggestiva di Covid19 e 4 per altre patologie.

Va segnalato che al Pronto Soccorso accedono persone che non hanno contattato il loro medico di famiglia e quindi ribadiamo l'invito ai cittadini di chiamare il proprio medico di famiglia qualora si abbiano sintomi che possono fare pensare al Covid19. 5 persone ricoverate in Terapia Intensiva (una persona ieriè stata trasferita nel reparto internistico per miglioramento delle condizioni di salute), 3 in ECU, 31 nei reparti internistici, 17 in post acuti Covid19 a Castel S. Pietro T. 14 le persone alloggiate in albergo per garantire maggior sicurezza alle loro famiglie, in attesa della loro piena guarigione.

Le USCA stanno visitando a domicilio le persone sintomatiche segnalate dai medici di medicina generale praticamente in tempo reale. Dall'avvio della loro attività hanno svolto 757 triage telefonici, 380 visite, 288 tamponi, 26 ECG e 230 avvii di terapia (15 interrotte dopo il controllo a 48 ore). L'ambulatorio infettivologico ha eseguito il controllo di 210 pazienti avviati alla terapia.

I dati, comune per Comune, divulgati dall'Ausl di Bologna (aggiornamento alle ore 12 odierne)

