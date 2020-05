Coronavirus Bologna e provincia, bollettino 2 maggio: altri 9 decessi e 45 nuovi contagi

Oggi 2 maggio a Bologna e provincia si registrano 45 nuovi casi positivi, 4 nell'imolese. Si registrano anche 9 nuovi decessi. In totale, dall’inizio dell’epidemia a oggi, tra Bologna e provincia si registrano 4.124 casi di positività al coronavirus, più 383 nella zona di Imola.

Territorio imolese

Oggi sono 4 i nuovi casi positivi al coronavirus: 3 ad Imola ed 1 a Medicina. 2 di questi sono completamente asintomatici. Salgono quindi 383 i casi positivi refertati dalla nostra Ausl dall'avvio della pandemia, su un totale di 4386 tamponi: 219 maschi, 164 femmine; 24 con 85 e più anni, 70 tra i 75 e gli 84 anni, 81 tra 65 e i 74 anni, 201 tra 14 e 64 anni (e più precisamente 56 nella classe d’età 14-39 e 145 tra i 40 e i 64) e 7 al di sotto dei 14 anni.

Di questi, i casi attivi, ossia ancora positivi, sono 99 (25 a Medicina, 46 a Imola, 6 a Castel San Pietro, 4 a Castel Guelfo, 1 a Dozza, 2 a Mordano, 2 a Borgo Tossignano, 13 fuori dal Circondario). 246 sono i guariti con doppio tampone (120 a Medicina, 83 a Imola, 25 a Castel San Pietro, 4 a Mordano, 5 a Dozza, 2 a Borgo Tossignano, 3 a Casalfiumanese, 3 a Castel Guelfo, 1 fuori dal Circondario) e 38 i decessi (28 a Medicina, 5 a Imola, 3 a Castel San Pietro Terme, 1 a Dozza, 1 residente fuori dal Circondario).

Dalle 8 di ieri alle 8 di stamattina sono stati 6 i ricoveri di Pronto Soccorso covid correlati, ma per due di loro è già arrivato un riscontro di tampone negativo, mentre per un terzo il tampone è risultato positivo. Sono quindi 10 i ricoverati per Covid19 (4 in Terapia Intensiva e 6 in reparto internistico. Restano 17 le persone ospitate all'Eurohotel.

Bologna e provincia: i dati comune per comune

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery