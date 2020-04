Coronavirus a Bologna e provincia, bollettino 27 aprile: +34 casi e 12 morti

In Emilia-Romagna sono 24.662 i casi di positività al Coronavirus, solo nella provincia felsinea se ne registrano 3.827 (34 in più). Si registrano anche 12 nuovi decessi.

Territorio Imolese

I dati di oggi confermano il trend dei giorni scorsi: si registrano due soli casi positivi (1 a Castel San Pietro e 1 fuori dal Circondario) e 6 nuovi guariti.

Il territorio di Imola "è già proiettato sicuramente nella fase 2", ha detto Sergio Venturi, commissario per l'emergenza coronavirus in Emilia-Romagna, durante la diretta Facebook di oggi "anche grazie alle sue dimensioni, è l'esempio che dovremo estendere anche nelle altre province".

In totale sono quindi 365 i casi refertati come positivi sul nostro territorio dall'avvio della pandemia (209 maschi, 156 donne): 23 hanno 85 e più anni, 70 tra i 75 e gli 84 anni, 76 tra 65 e i 74 anni, 191 tra i 14 e i 64 anni (e più precisamente, analizzando ulteriormente il dato con le linee che utilizza solitamente il Ministero della Salute: 53 nella classe d’età 14-39 e 138 tra i 40 e i 64) e 5 al di sotto dei 14 anni.

Di questi, i casi a tutt' oggi positivi sono 134 (46 a Medicina, 48 a Imola, 13 a Castel San Pietro, 5 a Castelguelfo, 3 a Dozza, 2 a Mordano, 2 a Borgo Tossignano, 1 a Casalfiumanese e 14 fuori dal Circondario), 194 sono invece i guariti con doppio tampone (98 a Medicina, 65 a Imola, 17 a Castel San Pietro, 4 a Mordano 3 a Dozza, 2 a Borgo Tossignano, 2 a Casalfiumanese, 2 a Castel Guelfo, 1 fuori dal Circondario) e 37 i decessi (27 a Medicina, 5 a Imola, 3 a Castel San Pietro Terme, 1 a Dozza, 1 residente fuori dal Circondario).

Dalle 8 di ieri alle 8 di stamattina sono stati 51 gli accessi in Pronto Soccorso, nessun ricovero per Covid, 12 ricoveri per altre cause. In Ospedale sono 10 i ricoverati in reparti acuti covid e 9 al reparto post acuti di Castel S. Pie tro. 13 le persone ospitate all'Euro Hotel.