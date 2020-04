Coronavirus a Bologna e provincia, bollettino 28 aprile: +70 positivi e 8 decessi

In Emilia-Romagna sono 29.914 i casi di positività al Coronavirus, solo nella provincia felsinea se ne registrano 3.897 a Bologna (70 in più). Si registrano anche 8 nuovi decessi.

Territorio Imolese

Due casi positivi e due guariti. Il bilancio della giornata rimane positivo: aumentano di poco i casi e aumentano le guarigioni

Nel Circondario salgono a 366 i casi refertati come positivi dall'avvio della pandemia su un totale di 3952 tamponi: 209 maschi, 157 femmine; 23 con 85 e più anni, 70 tra i 75 e gli 84 anni, 78 tra 65 e i 74 anni, 190 tra i 14 e i 64 anni (e più precisamente 53 nella classe d’età 14-39 e 137 tra i 40 e i 64) e 5 al di sotto dei 14 anni.

Di questi, i casi a tutt'oggi positivi rimangono 133 (44 a Medicina, 50 a Imola, 13 a Castel San Pietro, 5 a Castelguelfo, 3 a Dozza, 2 a Mordano, 2 a Borgo Tossignano, 1 a Casalfiumanese e 13 fuori dal Circondario), 196 sono invece i guariti con doppio tampone (100 a Medicina, 65 a Imola, 17 a Castel San Pietro, 4 a Mordano 3 a Dozza, 2 a Borgo Tossignano, 2 a Casalfiumanese, 2 a Castel Guelfo, 1 fuori dal Circondario) e 37 i decessi (27 a Medicina, 5 a Imola, 3 a Castel San Pietro Terme, 1 a Dozza, 1 residente fuori dal Circondario).

Dalle 8 di ieri alle 8 di stamattina sono stati 69 gli accessi in Pronto Soccorso. 10 i ricoveri di cui 3 con tampone in corso. In Ospedale i ricoverati per Covid sono 8 in Medicina-Covid, 2 in Terapia Intensiva, 1 in ECU e 6 al reparto post acuti di Castel S. Pietro. 10 le persone ospitate all'Euro Hotel.

Le attività delle USCA sul territorio è costante e dal 26 marzo scorso ha visto in totale 490 visite, 285 terapie, 387 tamponi, 39 ECG. 295 le visite di controllo delle persone messe in terapia all'Ambulatorio Infettivologico ospedaliero. Sono inoltre state 7 le visite delle USCRA (medico di continuità, geriatra ed infermiere territoriale) alle residenze anziani sul territorio per tenere sotto controllo la situazione degli anziani ospiti.

Il report della provincia di Bologna comune per comune