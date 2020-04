Coronavirus Bologna e provincia, bollettino 29 aprile: + 80 casi, Venturi: "Non è focolaio"

In Emilia-Romagna sono 25.177 i casi di positività al coronavirus, 263 in più rispetto a ieri. A Bologna e provincia sono 80 quelli in più. Si registrano anche 7 nuovi decessi, uno nell'imolese.

Come spiegato dal commissario ad acta, Sergio Venturi, il numero in crescita si deve rincondurre ai controlli nelle case protette. Non ci sono nuovi focolai e tra qualche giorno i numeri saranno più bassi.

"A Bologna stiamo completando il giro delle case protette, sono numeri che in realtà confondono le acque, perché è un film riferito a fasi della malattia già trascorse. Se vediamo invece indicatori in tempo reale come gli accessi in Pronto soccorso e la riduzione dei ricoveri, tutto ci fa intendere una fase dell'epidemia in forte riduzione".

In altre parole, ribadisce il commissario, "dobbiamo solo completare questo giro doveroso nelle case protette e fra qualche giorno questi dati saranno piu' bassi. Non siamo in un nuovo plateau, siamo in un'altra fase. Per questo sono fiducioso che entro una settimana questi dati saranno in decisa riduzione".

Territorio Imolese

L’aggiornamento di oggi purtroppo registra un nuovo decesso. Si tratta di un uomo di 78 anni residente a Medicina, ricoverato a Bologna nella prima fase della pandemia, un mese e mezzo fa. Alla famiglia di questa persona, che è la 38esima vittima del Covid sul nostro territorio, vanno le sincere condoglianze di tutta l’Ausl di Imola.

Oggi sale anche il numero dei nuovi positivi refertati, in tutto 9 persone (8 residenti ad Imola ed 1 a Medicina). Il dato va però contestualizzato in una fase in cui l’Azienda sta investendo energie per stringere le maglie del setaccio dei casi e del tracciamento dei contatti stretti: infatti 4 dei nuovi casi di oggi sono del tutto asintomatici.

Tutti residenti a Medicina i 3 nuovi guariti di oggi. Nel Circondario salgono quindi a 375 i casi refertati come positivi dall'avvio della pandemia su un totale di 4076 tamponi: 216 maschi, 159 femmine; 23 con 85 e più anni, 70 tra i 75 e gli 84 anni, 80 tra 65 e i 74 anni, 196 tra i 14 e i 64 anni (e più precisamente 55 nella classe d’età 14-39 e 141 tra i 40 e i 64) e 6 al di sotto dei 14 anni. Di questi, i casi attivi, ossia ancora positivi, sono 138 (41 a Medicina, 58 a Imola, 13 a Castel San Pietro, 5 a Castelguelfo, 3 a Dozza, 2 a Mordano, 2 a Borgo Tossignano, 1 Casalfiumanese e 13 fuori dal Circondario); 199 sono invece i guariti con doppio tampone (103 a Medicina, 65 a Imola, 17 a Castel San Pietro, 4 a Mordano 3 a Dozza, 2 a Borgo Tossignano, 2 a Casalfiumanese, 2 a Castel Guelfo, 1 fuori dal Circondario) e 38 i decessi (28 a Medicina, 5 a Imola, 3 a Castel San Pietro Terme, 1 a Dozza, 1 residente fuori dal Circondario). Dalle 8 di ierialle 8 di stamattina sono stati 63 gli accessi in Pronto Soccorso. 16 in tutto i ricoveri di cui 4 covid correlati. In Ospedale i ricoverati per Covid sono 7 in Medicina-Covid, 5 in Terapia Intensiva, 1 in ECU e 6 al reparto post acuti di Castel S. Pietro. 11 le persone ospitate all'Euro Hotel

Il report della provincia di Bologna comune per comune

