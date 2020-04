Coronavirus Bologna e provincia, bollettino 30 aprile: +80 casi, calano i ricoveri in terapia intensiva

In Emilia-Romagna sono 25.436 i casi di positività al coronavirus, 259 in più rispetto a ieri, 29 aprile. A Bologna e provincia sono 80 quelli in più. Si registrano anche 4 nuovi decessi, ma scendono i ricoveri in terapia intensiva.

Questi i dati di oggi 30 aprile.

Territorio imolese

Si registra solo 1 nuovo caso positivo ad Imola, mentre sono 40 i nuovi guariti (15 a Imola, 13 a Medicina, 8 a Castel S. Pietro Terme, 2 a Dozza, 1 a Castel Guelfo, 1 a Casalfiumanese).

Sono quindi 37 i casi positivi refertati dalla nostra Ausl dall'avvio della pandemia, su un totale di 4165 tamponi: 216 maschi, 160 femmine; 23 con 85 e più anni, 70 tra i 75 e gli 84 anni, 80 tra 65 e i 74 anni, 196 tra i 14 e i 64 anni (e più precisamente 55 nella classe d’età 14-39 e 141 tra i 40 e i 64) e 7 al di sotto dei 14 anni.

Di questi, i casi attivi, ossia ancora positivi, sono 99 (28 a Medicina, 44 a Imola, 5 a Castel San Pietro, 4 a Castel Guelfo, 1 a Dozza, 2 a Mordano, 2 a Borgo Tossignano, 13 fuori dal Circondario).

239 sono i guariti con doppio tampone (116 a Medicina, 80 a Imola, 25 a Castel San Pietro, 4 a Mordano, 5 a Dozza, 2 a Borgo Tossignano, 3 a Casalfiumanese, 3 a Castel Guelfo, 1 fuori dal Circondario) e 38 i decessi (28 a Medicina, 5 a Imola, 3 a Castel San Pietro Terme, 1 a Dozza, 1 residente fuori dal Circondario).

Dalle 8 di ieri alle 8 di stamattina sono stati 59 gli accessi in Pronto Soccorso. 13 i ricoveri, di cui 3 covid correlati.

In Ospedale i ricoverati per Covid sono 10 (6 in Medicina-Covid e 4 in Terapia Intensiva).

Nessun paziente all’OSCO, che si prepara a ridiventare un reparto noCovid dalla prossima settimana. 12 le persone ospitate all'Euro Hotel.

Le Unità Speciali hanno effettuato ad oggi 513 visite, 407 tamponi, 40 ECG. 290 le persone messe in terapia di cui 35 sono state interrotte, 303 le visite infettivologiche.

Circa 50 le visite effettuate dalle USCRA su ospiti delle residenze per anziani. Tutte le strutture del territorio (CRA, Strutture convenzionate e Case famiglia) sono state visitate dal geriatra territoriale e dagli infermieri senza rilevare problemi Covid correlati.

Report casi confermati e in sorveglianza nel territorio Ausl Bologna