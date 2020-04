Coronavirus Bologna e provincia, bollettino 4 aprile: i dati comune per comune

Bologna e provincia: ecco tutti i dati del coronavirus di oggi, sabato 4 aprile. I nuovi decessi: secondo il report dell'Ausl sono 10 quelli in provincia di Bologna, nessuno nel circondario di Imola; mentre i casi di positività sono 2.127 (84 in più). I nuovi casi in territorio Imolese sono 4 (302 totali). Ecco tutti i casi comune per comune.

I casi positivi riportati nel report sono riferiti al Comune di residenza dei casi e al relativo Distretto di Committenza e Garanzia. Sono compresi nel totale dei casi positivi alcuni cittadini non residenti nel territorio di competenza dell’Azienda USL di Bologna, identificati dalla voce Extra AUSL Bologna.

Circondario imolese

Nessun decesso e una nuova guarigione nella giornata odierna: un cittadino medicinese che ha già un doppio referto negativo.

Salgono quindi a 302 i casi positivi refertati nel Circondario Imolese (compresi 8 guariti con doppio tampone negativo, 2 guariti clinicamente e 27 decessi così suddivisi: 21 a Medicina, 3 a Imola, 2 a Castel San Pietro Terme e 1 a Dozza) Sono 181 gli uomini e 121 le donne; 153 residenti a Medicina, 91 a Imola, 29 a Castel San Pietro Terme, 6 a Dozza, 5 a Castel Guelfo, 4 a Mordano, 3 a Casalfiumanese, 3 a Borgo Tossignano e 8 persone residenti fuori dal Circondario.

Tra i positivi 22 hanno 85 e più anni, 67 tra i 75 e gli 84 anni, 66 tra 65 e i 74 anni, 147 tra i 14 e i 64 anni (e più precisamente, analizzando ulteriormente il dato con le linee che utilizza solitamente il Ministero della Salute: 38 nella classe d’età 14-39 e 109 tra i 40 e i 64).

Dalle 12 di ieri, 3 aprile, alle 12 di oggi sono stati in totale 46 gli accessi in Pronto Soccorso, ma sono stati solo 6 i nuovi ricoveri relativi all'epidemia di Covid 6 anche le persone ricoverate in semi-intesiva ECU, 11 le persone Covid positive in Terapia Intensiva (1 persona è quindi uscita dall'intensiva per essere ricoverata in un reparto a minore intensità), 44 i ricoverati nel reparto Covid, 18 in post acuzie Covid all'Ospedale di Comunità di Castel San Pietro Terme e 2 alloggiati in albergo. Le Unità speciali di continuità assistenziali ad 8 giorni dal loro avvio hanno triagiato telefonicamente 432 persone, visitato 164 persone, avviato 97 terapie, effettuato 104 tamponi ed 11 ECG. Da lunedì ad oggi sono stati sottoposti a visita presso l'ambulatorio infettivologico 64 pazienti in terapia.

I dati, comune per Comune, divulgati dall'Ausl di Bologna (aggiornamento alle ore 12 odierne)

Pazienti positivi, isolamento e decessi comune per comune

