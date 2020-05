Coronavirus Bologna e provincia, bollettino del 5 maggio: +28 contagi, trend positivo a Imola

Sono 4.232 a Bologna, 28 in più rispetto a ieri, i casi di positività a Bologna e provincia, e 6 i decessi, mentre si registratno 26.275 casi di positività, 100 in più rispetto a ieri, in tutta la Regione. Sono i dati - accertati alle ore 12 di oggi - relativi all’andamento dell’epidemia da coronavirus.

Territorio imolese

Si conferma anche oggi il trend positivo: 6 nuovi guariti con doppio tampone (5 a Medicina e 1 Imola) e un caso positivo a Imola.

Sono 387 i casi positivi refertati dalla nostra Ausl dall'avvio della pandemia, su un totale di 4639 tamponi: 219 maschi, 168 femmine; 24 con 85 e più anni, 70 tra i 75 e gli 84 anni, 81 tra 65 e i 74 anni, 204 tra 14 e 64 anni (e più precisamente 58 nella classe d’età 14-39 e 146 tra i 40 e i 64) e 8 al di sotto dei 14 anni.

Salgono le persone guarite e scendono i casi attivi, ossia ancora positivi, sono 84 (19 a Medicina, 40 a Imola, 4 a Castel San Pietro, 4 a Castel Guelfo, 2 a Mordano, 1 a Dozza, 1 a Borgo Tossignano, 13 fuori dal Circondario).

264 sono i guariti con doppio tampone (127 a Medicina, 91 a Imola, 27 a Castel San Pietro, 5 a Dozza, 4 a Mordano, 3 a Borgo Tossignano, 3 a Casalfiumanese, 3 a Castel Guelfo, 1 fuori dal Circondario) e 38 i decessi (28 a Medicina, 5 a Imola, 3 a Castel San Pietro Terme, 1 a Dozza, 1 residente fuori dal Circondario).

Dalle 8 di ieri alle 8 di stamattina solo 6 ricoveri di Pronto Soccorso Covid correlati, in attesa di referto del tampone. In ulteriore calo i ricoverati positivi al Covid che oggi sono 7 (4 nel reparto internistico e 3 in Terapia Intensiva). Anche all’Eurohotel scendono a 12 gli ospiti presenti.