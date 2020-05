Coronavirus, bollettino Bologna: ancora 11 morti. Venturi: "Probabilmente coda decessi dalle Cra"

Sono 28 i nuovi contagi nei comuni della città metropolitana gestiti dalla Ausl di Bologna, di cui poco meno della metà (12 casi) nel capoluogo. Purtroppo la conta dei morti sale ancora, con ben undici decessi nelle ultime 24 ore in tutta la provincia, sette dei quali avvenuti sotto le Torri. E' quanto viene riportato dalle quotidiane tabelle riassuntive delle ausl del territorio metropolitano.

In provincia ( Imola e circondario escluse), calano i ricoveri (-23) e le degenze a casa (-15). I guariti salgono a quota 1535, 53 in più di ieri. Nella città di Bologna sono presenti più di 22 casi positivi ogni 10mila residenti. Da fine aprile, la provincia di Bologna è quella che registra in assoluto più casi attivi in tutta la regione, con 1743 persone infette in trattamento.

La situazione a Imola: zero contagi e zero decessi

Nel circondario e nel comune di Imola tornano a zero i nuovi casi positivi. Rimangono quindi a 387 i casi positivi refertati dalla nostra Ausl dall'avvio della pandemia, su un totale di 4831 tamponi.

Continuano invece a salire le persone guarite ( 2 a Medicina, 1 a Imola, 1 a Castel San Pietro) e scendono i casi attivi, ossia ancora positivi: sono 81 (17 a Medicina, 40 a Imola, 3 a Castel San Pietro, 4 a Castel Guelfo, 2 a Mordano, 1 a Dozza, 1 a Borgo Tossignano, 13 fuori dal Circondario).

268 sono i guariti con doppio tampone (129 a Medicina, 92 a Imola, 28 a Castel San Pietro, 5 a Dozza, 4 a Mordano, 3 a Borgo Tossignano, 3 a Casalfiumanese, 3 a Castel Guelfo, 1 fuori dal Circondario) e 38 i decessi (28 a Medicina, 5 a Imola, 3 a Castel San Pietro Terme, 1 a Dozza, 1 residente fuori dal Circondario).

Dalle 8 di ieri alle 8 di stamattina sono 3 i ricoveri di Pronto Soccorso Covid correlati, in attesa di referto del tampone. 9 i ricoverati in aree covid ed 11 gli ospiti all’Eurohotel.

Proseguono le attività delle USCA sul territorio, che dal 27 marzo scorso hanno effettuato 1010 chiamate di triage telefonico, 568 visite domiciliari, 544 tamponi, 41 ECG. Le persone che sono state avviate a terapia domiciliare sono 304, le visite infettivologiche eseguite ambulatorialmente dopo 48/72 ore dall’avvio della terapia a domicilio sono 329. L'USCRA, ossia l'équipe domiciliare integrata dalla presenza geriatrica, dedicate alle residenze (CRA, residenze anziani convenzionate e private, case famiglia) ha completato l’accesso su tutte le strutture sul territorio effettuando un totale di 45 visite, 22 tamponi e 4 ECG. Ad oggi non si sono riscontrati casi di positività nelle strutture del territorio

Venturi: "A Bologna probabilmente ci trasciniamo l'ultima coda di decessi di persone provenienti dalle Cra"

Sergio Venturi, commissario per l'emergenza coronavirus in Emilia-Romagna, durante la diretta Facebook ha rimarcato come gli 11 decessi registrati oggi a Bologna, sono da attribuirsi probabilmente al fatto che "ci trasciniamo l'ultima coda di decessi di persone provenienti dalle Cra. Considerata l'eta' media, che è sempre attorno a 81 anni, si tratta di gran parte di infettati all'interno delle residenze per anziani". Questi numeri danno l'occasione a Venturi per ribadire la necessità di rivoluzionare i servizi per gli anziani complessivamente in Emilia-Romagna. "Una delle cose che reputo più urgenti nella fase post-covid è ripensare completamente l'assetto dei servizi per gli anziani- afferma il commissario- dovremo immaginare servizi piu' rispettosi dei luoghi dove farli rimanere". Venturi sottolinea quindi "la necessità di tenerli il piu' possibile nelle case", anche perchè "gli anziani rimasti a casa loro non si sono ammalati". Questo significa creare "soprattutto dei condomini-residenza- sostiene Venturi- dove ci sono portinerie sociali e sanitarie, dove c'è il medico se serve e quando serve, dove ci sono infermieri, psicologi e operatori". Gli anziani, insiste Venturi, "devono stare in una casa e se la chiamiamo protetta dobbiamo cambiare. E dovranno avere un accreditamento regionale: e' troppo importante misurare la qualita', il sistema non puo' dipendere da altri soggetti", afferma Venturi.