Coronavirus, la situazione a Bologna e provincia: +38 contagi e 8 morti

In Emilia-Romagna, dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus si sono registrati 26.487 casi di positività, 108 in più rispetto a ieri. Nel bolognese, i contagi salgono a 4.297, 38 in più di ieri, con altri 8 morti, nessuno nel territorio di Imola. Questi i dati accertati alle ore 12 di oggi 7 maggio sull'andamento dell’epidemia in regione.

Il piano di rafforzamento messo a punto dalla Regione ha portato complessivamente a oggi 3.851 posti letto attivati per i pazienti Covid-19: 3.465 ordinari (137 meno di ieri) e 386 di terapia intensiva (5 in meno). Sono 919 tra Bologna e Imola, dunque nell’area metropolitana (118 terapia intensiva, di cui 8 a Imola).

I volontari proseguono l’attività di sorveglianza dei passeggeri in transito all’aeroporto Marconi. Sempre su attivazione nazionale, fino al 10 maggio, è cominciata un’attività del volontariato (20 persone) a supporto delle aziende del Trasporto pubblico locale, coordinata presso la stazione di Bologna.

Sono confermati i punti triage: 3 nella città metropolitana di Bologna (Sant’Orsola, Maggiore e a Imola).

"Il virus è in ritirata, mi auguro che il caldo estivo dia una mano" ha detto in diretta il commissario regionale per l'emergenza Sergio Venturi "l'epidemia è completamente controllata, speriamo di andare presto su una crescita a due cifre". E dà un consiglio pratico: "Prima di usare il gel disinfettante, è importante lavarsi le mani, non c'è bisogno di disinfettare tutto quello che tocchiamo".

Report casi confermati e in sorveglianza nel territorio AUSL Bologna

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery