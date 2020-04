Coronavirus, un solo caso a Camugnano: "Rispetto delle regole e fortuna, ma l'attenzione resta altissima"

Camugnano è un comune nell'Appennino bolognese che conta 1800 abitanti, e dall'inizio dell'emergenza sanitaria a ieri ha sempre registrato zero contagi da Coronavirus. Un dato quasi unico, anche se l'ultimo bollettino parla di due persone con infezione da Covid-19: numero rettificato a BolognaToday dal sindaco Marco Masinara, che spiega: "Non è ancora ufficiale ma ci deve essere stato un errore anagrafico. Una persona risultata positiva è nata qui ma residente altrove, quindi abbiamo solo un caso di persona affetta da Coronavirus ed è ospedalizzata".

Sindaco, fino a ieri nessun contagio. Un dato totalmente diverso da quello di Comuni anche limitrofi, come lo spiega?

"I cittadini hanno interpretato con molta attenzione fin da subito tutte le disposizioni sanitarie, ma credo che il nostro grande vantaggio sia anche avere un territorio molto vasto ma con una densità di popolazione molto bassa. Grazie a questa situazione non c'è molto contatto diretto tra persone rispetto a luoghi più popolati, come città o Comuni che insistono su zone concentrate. Aggiungo che la nostra è una popolazione abbastanza anziana, quindi che si muove meno. Ci sono però giovani che vanno e vengono dalla città per lavoro e automaticamente il rischio contagio c'è sempre".

Quindi non è stato adottato nessun 'protocollo' particolare?

"No. Devo dire che i comitati di Distretto Sanitario si riuniscono in modo serrato e tutti si stanno attenendo alle regole. Non abbiamo fatto nulla di eccezionale, solo cercato di attenzionare continuamente il territorio così come hanno fatto poi i singoli Comuni"

A Camugnano c'è una casa di riposo, anche lì la situazione è sotto controllo?

"Abbiamo una Rsa che ospita circa 80 persone e sono molto grato alla casa di riposo perché da subito ha attivato i protocolli mettendo in atto tutte le precauzioni. Si, al momento è tutto sotto controllo".

Quindi Camugnano può essere considerata una sorta di isola felice?

"La gente si era un po' illusa di essere un'isola felice ma non è così, sopratutto alla luce del primo caso registrato. Il fatto che ci siano circa 18 abitanti per chilometro quadrato aiuta sicuramente in una situazione come quella che stiamo vivendo, ma ovviamente c'è sempre il rischio contagio nei negozi o in farmacia, cioè dove si creano inevitabilmente piccoli gruppi di persone. Devo però dire che qui tutti rispettano le file e le disposizioni in maniera egregia. Fino ad adesso siamo stati bravi e fortunati, credo che queste siano le due nostre componenti fondamentali. L'attenzione è altissima, e resterà tale".