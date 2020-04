Coronavirus, caso sospetto in Hotel: l'intervento dei vigili del fuoco

Ieri pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti in seguito ad una richiesta da parte del 118 nell' hotel Olimpic di Castel Maggiore per un sospetto caso di Covid-19. I vigili del fuoco hanno aiutato i sanitari che stavano trasferendo in ospedale una persona con presunti sintomi.

I vigili del fuoco sono intervenuti con una sqaudra SAF (speleo alpino fluviale) e con il supporto della squadra NBCR (Nucleo chimico, batteriologico, chimico e radiologico) per la vestizione degli operatori, per la bonifica dei locali e per le operazioni di decontaminazione dei soccorritori. Sul posto le forze dell'ordine e il 118 insieme naturalmente al 115. Il paziente è stato portato in ospedale.

