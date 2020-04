Coronavirus, in Appennino pazienti che escono dalla fase acuta. Il sindaco: "Garanzie per il lavoratori"

"Villa Nobili è un ospedale privato accreditato. E' quindi inserito nel sistema pubblico e in questa fase di emergenza sanitaria, come tutte le strutture private, si è messo (giustamente e correttamente) a disposizione dell'Azienda Sanitaria". Lo scrive in una nota il presidente dell'Unione Appenino e sindaco di Castiglione dei Pepoli Maurizio Fabbri che sottolinea "fino ad oggi la disponibilità era quella di 'alleggerire' il carico degli ospedali bolognesi che si trasformavano in covid. Ma in questo periodo l'accesso ad ospedali e pronto soccorso è drasticamente diminuito e non ci sono state particolari richieste di aiuto" anche se "in questo momento l'emergenza principale, come avrete tutti già visto, è la gestione delle Case di Riposo per anziani. La situazione è molto difficile e necessitano molti posti letto per dividere gli ospiti delle Case di Riposo in difficoltà".

AUSL Bologna ha chiesto dunque a Villa Nobili (e ad altre strutture simili nel bolognese) di poter attivarsi per ospitare circa una trentina di pazienti delle case di riposo in difficoltà a causa della trasmissione del virus fra ospiti e operatori: "Si tratta di persone che escono dalla fase acuta della malattia e sono quindi in via di guarigione, ma non possono rientrare nelle case di riposo (che nel frattempo devono essere sanificate) perché ancora positivi al covid19 (anche se a bassa trasmissività) e perché molti operatori delle case di riposo, essendo positivi al covid19, non possono ovviamente lavorare e - continua il sindaco - le persone non sono già state trasferite. La direzione della Casa di Cura (e noi con loro) ha chiesto precise garanzie di sicurezza per i lavoratori e per il territorio".

E' in corso la valutazione dell'idoneità della struttura (con specifico sopralluogo e formazione del personale): "Serve infatti la garanzia della sicurezza per gli operatori sanitari e la dislocazione esatta degli spazi per evitare i rischi di contagio. Da una prima valutazione l'idoneità è stata valutata positivamente - continua Fabbri - E' invece in corso in queste ore l'interlocuzione delle istituzioni del territorio con l'Azienda Sanitaria: nello specifico io (in qualità di Sindaco di Castiglione), Alessandro Santoni (in qualità di Presidente del Distretto) e Sandra Mondini (in qualità di Direttrice del Distretto) stiamo chiedendo garanzie per i servizi territoriali: i servizi ambulatoriali che Villa Nobili assicura ai cittadini e il Punto di Primo Intervento. Chiediamo che questi servizi possano in parte o del tutto rimanere. Se è assolutamente giusto e doveroso aiutare le persone più fragili in questo momento tragico, è altrettanto importante garantire i servizi ai nostri cittadini".

Infine, scrive Fabbri: "Una breve riflessione: sento già paure e perplessità su tale situazione. Tutto ciò è assolutamente comprensibile, anche perché viviamo tutti in una condizione fragilità e di informazioni terribili e contrastanti" e rassicura "si tratta di una gestione sanitaria fatta da professionisti del settore. E Castiglione (come Vergato e altri ospedali della provincia che sono già stati interessati, nei quali le cosa funzionano bene senza nessun problema) non è un'isola, fa parte di un territorio interconnesso"

Il sindaco conclude con una frase di Papa Francesco: "Pensavamo di rimanere sani in un mondo malato. Da questa situazione o ne usciamo tutti insieme o non ne usciamo. Il sistema degli ospedali, con le dovute garanzie che ho sopra riportato, deve fare rete e dare risposte veloci e forti a chi ha bisogno".