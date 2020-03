Coronavirus, sfida social per aiutare i ristoranti: "Un'esplosione di solidarietà"

Gianmarco Grazia, Alex Martini, Filippo Bigalli sono tre amici da sempre. La loro pagina Instagram dedicata al food, "Qui si taffia" (sì, sono evidentemente bolognesi visto che taffiare è mangiare in dialetto) e nata circa un anno e mezzo fa, in questi giorni di crisi da Coronavirus sta facendo impennare i click per una challenge di solidarietà ai ristoratori colpiti dal crollo di clientela delle ultime settimane.

Un successo e una viralità che i tre amici non si aspettavano, come raccontano i tre 29enni di Borgo Panigale: "Nessuno di noi lavora nel settore del food o dei digital e un anno e mazzo fa ci siamo accorti che nelle gallery dei nostri telefoni avevamo un patrimonio in scatti fotografici di cibo fatto un po' in tutto il mondo ma soprattutto Bologna, la nostra città. Ci è venuto in mente di creare un contenitore e grazie all'aiuto del nostro preziosissimo amico Marco Salicini oltre alla pagina Instagram (che conta oggi 4.255 follower) è nata anche la nostra guida, che raccoglie divisi per categoria i ristoranti, le trattorie e i locali della nostra città raccontati come farebbe un locale".

E cosa è successo in questi giorni? "In questo momento molto particolare, nel quale i luoghi di ritrovo si sono letteralmente svuotati e le persone non vanno più fuori a pranzo e a cena per paura del contagio del Coronavirus alcuni gestori ci hanno scritto chiedendoci cosa avrebbero potuto fare. Noi non abbiamo potuto fare altro che una challenge (letteralmente una sfida, un coinvolgimento fatto chiedendo di partecipare) dedicata proprio ai luoghi che amiamo e che vogliamo consigliare. E l'iniziativa sta andando fortissimo, tanto che dopo il lancio Instagram ci ha bloccato le stories per un eccesso di interazioni".

Pensate che funzioni come call to action e che le persone si possano convincere a tornare fuori? "Non abbiamo dei feedback in questo senso e non possiamo sapere se grazie alla nostra iniziativa qualcuno si convincerà a tornare a uscire a mangiare con gli amici rispettando comunque le norme di sicurezza e risollevando così la situazione di crisi che stanno attraversando tantissimi titolari e gestori di attività. Quello che conta per noi è questo grande spirito di solidarietà che stiamo sentendo".

Cosa pensi che possa succedere? "Più che altro cosa spero che possa accadere. Mi auguro che questi locali eccellenti tornino a riempirsi...noi non ci guadagnamo nulla, vorremmo solo continuare a raccontare ai turisti e che visitano Bologna e ai bolognesi che vogliono continuare a scoprire posti e sapori nuovi".

Come funziona in sostanza? "Eccola: una scheda da compilare dalla colazione all'ultimo bicchiere della serata con i bar, le osterie, i ristoranti che amiamo particolarmente e alla fine un tag con una persona con cui vorremmo condividere tutti questi momenti".

Ecco la challenge di "Qui si taffia": gli utenti la compilano con i loro luoghi preferiti taggando poi alla fine un amico.

