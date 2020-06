Fase tre, il lockdown covid colpisce Cineca: buco da 9 milioni e cassa per 50 dipendenti

Buco da nove milioni di euro e cassa integrazione per 50 lavoratori. Sono queste le acque in cui naviga al momento il Cineca, secondo quanto riferito dai sindacati Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil dopo l'incontro con la direzione del consorzio il 21 maggio scorso.

I sindacati sono ora in attesa di un nuovo faccia a faccia, che l'azienda si è detta disponibile a fare "dopo la metà di giugno, ci aspettiamo su basi diverse, più chiare e condivisibili", avvertono i rappresentanti dei lavoratori.

Dal confronto del 21 maggio è dunque emerso prima di tutto che il Cineca non è ancora riuscito a ottenere dal ministero dell'Università i 100 milioni di euro che il consorzio avanza (da anni) come credito dallo Stato. A questa cifra "si aggiunge una perdita di nove milioni di euro per le attività del 2020 a seguito della crisi in corso- riferiscono i sindacati in un documento congiunto a livello nazionale- questi dati, pur negativi, non rappresentano un elemento che metta in pericolo il consorzio e le sue attività e progetti".

A oggi, alcune attività del Cineca sono ancora "ferme o molto rallentate" a causa dell'emergenza coronavirus. Altre attività dovrebbero proseguire anche nei prossimi mesi attraverso lo smart working (circa 70 lavoratori), mentre per altre ancora è iniziata una graduale ripresa con il rientro in ufficio del personale (nel rispetto delle misure di sicurezza) a partire dal 3 giugno scorso. Per i progetti fermi o molto ridotti, invece, il Cineca ha attivato la cassa integrazione per un totale di 50 lavoratori. Per tutti infine prosegue lo smaltimento di ferie e permessi, con anticipo delle ferie non maturate per chi le ha terminate.

Il quadro tracciato dalla direzione del Cineca non piace ai sindacati, che sottolineano come finora "tutti gli interventi sono e saranno gestiti senza definire o concordare nulla" con i rappresentanti sindacali. Il giudizio di Cgil, Cisl e Uil è dunque "fortemente negativo", prima di tutto sulla cassa integrazione, valutata una "forzatura non accettabile" dal momento che "le attività sono in ripartenza con la possibilità di ridistribuire parte del lavoro fra tutte le persone e attivando strumenti alternativi messi a disposizione dalle norme emanate in queste settimane".

Visto poi che riguarda 50 persone, ancor di più la cassa integrazione "risulta non necessaria". I sindacati criticano poi il "non voler aprire un confronto reale sullo smart working" da parte del Cineca, così come è valutata in maniera negativa "la gestione di ferie e permessi. Se un grande residuo degli anni precedenti era stato accumulato, allora era necessario comunque prevedere una gestione che contemperasse le esigenze dei lavoratori con le esigenze dell'impresa".

Secondo Cgil, Cisl e Uil dunque "manca un piano organico da conoscere nei suoi dettagli e discutere, che possa permettere una graduale ripresa delle attività nei prossimi mesi, a partire da un uso della cassa integrazione che così come impostato non è convincente né accettabile", avvertono i sindacati. (San/ Dire)

