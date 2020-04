Coronavirus, la Cisl apre uno sportello virtuale per ammortizzatori sociali

Come ottenere l'anticipo dalle banche? Cosa fare e a chi rivolgersi? I destinatari? L'importo, la durata e le modalità di attivazione? Sono alcuni dei quesiti che potranno essere inviati a uno specifico indirizzo mail (ammortizzatorier.covid19@cisl.it) aperto dalla Cisl dell'Emilia-Romagna per fornire chiarimenti ai lavoratori sugli ammortizzatori sociali istituiti da Governo e Regione per fronteggiare l'emergenza Coronavirus.

"L'intenzione dichiarata dell'iniziativa - scrive il sindacato in una nota - è proprio quella di fugare questi e tanti altri dubbi che in queste ore si moltiplicano tra i lavoratori". Dopo le "migliaia di richieste giunte alla mail istituita due settimane fa per rispondere ai dubbi dei lavoratori sull'emergenza coronavirus nei luoghi di lavoro - dichiara il segretario regionale Filippo Pieri - abbiamo deciso di dare il via a un'iniziativa analoga sugli ammortizzatori sociali".

In questo momento di grande difficoltà per tutti "vogliamo essere ancora più vicini - sottolinea Pieri - ai nostri iscritti, ai lavoratori": del resto, anche su questo tema al sindacato arrivano "continue richieste di chiarimento". Questo "sportello virtuale", spiega la Cisl, sarà "disponibile tutti i giorni, weekend compresi, con l'obiettivo di dare risposte solerti ai quesiti che verranno posti dai lavoratori".

Inoltre, la mail servirà anche per monitorare il livello di accesso alle differenti forme di sostegno al reddito e per raccogliere segnalazioni su criticità, disservizi e ritardi nell'erogazione."Problematiche non rare di cui talvolta i lavoratori potrebbero essere vittime", avverte la Cisl dell'Emilia-Romagna. (Dire)