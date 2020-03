Molestata mentre è in fila al supermercato, 21enne nei guai

Le ha cominciato ad accarezzare i capelli mentre erano in fila al supermercato. Per questo un 21enne, cittadino eritreo con numerosi precedenti, tra i quali anche uno di natura sessuale, è stato denunciato dai carabinieri di Bologna.

E’ successo sabato mattina in via Giacinta Pezzana, quando il 21enne si è avvicinato a una ragazza che si trovava in fila, davanti a un supermercato, in attesa del suo turno per entrare a fare la spesa. Giunto alle spalle della ragazza, giovane studentessa, l’eritreo, gravato da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e anche violenza sessuale, ha iniziato ad accarezzarle i capelli in maniera ossessiva.

Oltre all'arresto, il gioane è stato denunciato per l’inosservanza dei provvedimenti per non aver rispettato la normativa in vigore sul contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

L’urlo della ragazza ha richiamato l’attenzione di altri clienti in fila che hanno avvisato subito la Centrale Operativa del 112 dei Carabinieri di Bologna. Appresa la notizia, i Carabinieri della Stazione Bologna Navile si sono diretti sul posto e il molestatore, noto alle Forze di polizia, è stato identificato e denunciato.