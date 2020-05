Coronavirus Bologna e provincia: Imola a zero contagi, a Bologna sette morti

31 contagiati e sette morti. E' il bilancio delle ultime 24 ore per quanto riguarda l'epidemia da coronavirus in provincia di Bologna. I dati sono stati commentati dal commissario ad acta Sergio Venturi, nella sua ultima conferenza via web prima della conclusione del suo incarico. "Bologna ora è la provincia con più casi, ma è anche quella più popolosa" è il commento di Venturi, che sostanzialmente si dice più tranquillo "anche se contento non lo sono mai, perché comunque in reigone abbiamo avuto altri trenta morti.

A Imola 5 nuovi guariti e nessun caso positivo

Anche oggi si conferma il trend positivo che vede come unica e buona novità della giornata 5 nuovi guariti (2 a Medicina, 3 ad Imola).

I casi attivi scendono quindi a 71, i guariti salgono a 279. Restano fermi a 38 i decessi.Dalle 8 di ieri alle 8 di stamattina solo 1 ricovero da Pronto Soccorso con sintomi suggestivi, in attesa di referto. Ulteriore calo dei ricoverati covid positivi, in tutto 5 di cui 2 in terapia intensiva. 9 gli ospiti all’Eurohotel.

