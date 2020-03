Coronavirus, 21mila euro dalla comunità cinese alla Fondazione Sant'Orsola: contribuiscono anche i bimbi

21.731,91 euro destinati alla Fondazione Policlinico Sant’Orsola di Bologna. E' la cifra della raccolta fondi lanciata dalla Comunità cinese di Bologna e destinata alla Fondazione Policlinico Sant’Orsola."Questa mattina - si legge in una nota - con la collaborazione dell’Avv. Francesca Tugnoli e dell’Ufficio Postale di Bologna 15, Piazza Liber Paradisus n. 19/B, si è resa possibile la donazione. Altre comunità cinesi di città limitrofe hanno già fatto sapere, agli artefici del progetto, che lo replicheranno con altrettanto entusiasmo e impegno".

Due comunià, un'unica comunità: un solo obiettivo

"Alcuni giovani cinesi - fanno sapere - cresciuti nella nostra città, si sono fatti portatori di un'importante e lodevole iniziativa per raccogliere fondi da destinare alla Fondazione Policlinico Sant’Orsola di Bologna per l'acquisto di ventilatori polmonari e di altro materiale indispensabile nella lotta contro il Covid-19. L'iniziativa è stata accolta molto favorevolmente dall'intera Comunità che vi ha aderito con grande entusiasmo".

A iniziare la raccolta 10 volontari che "in soli tre giorni, ha visto offerte per 21.731,91 euro. Hanno contribuito in tanti, imprenditori, studenti, pensionati ed anche bambini… Questi ultimi hanno donato i loro risparmi che, secondo un’antica tradizione, hanno ricevuto dai nonni per il capodanno cinese. Molte offerte sono arrivate anche da residenti che attualmente si trovano in Cina.

La Comunità Cinese ha voluto, in questo modo, mandare un segnale forte del proprio senso di appartenenza alla città dove molti sono nati, molti sono cresciuti e lavorano…città vissuta come una seconda casa, rispettata ed amata.

E in questo tragico momento la priorità diventa quella di aiutare e sostenere, tutti insieme, per il bene comune.

La Comunità Cinese intende ringraziare, anche con il Suo modesto contributo, medici, infermieri e tutti coloro che, quotidianamente, combattono in prima linea questa durissima battaglia per il bene di tutti".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sostieni BolognaToday Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di BolognaToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Gallery