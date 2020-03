Coronavirus, misure a Palazzo d'Accursio: "Sedie dell'aula a distanza di sicurezza" e telelavoro per i dipendenti

Anche le attività istituzionali del Comune di Bologna deve adeguarsi alle misure per rispettare le indicazioni sul contenimento del coronavirus. La prossima seduta del Consiglio comunale durerà meno: orario finale fissato alle 16 invece che alle 18, per limitare la condivisione dello stesso ambiente da parte di consiglieri, assessori e personale. "Abbiamo disposto la continuazione delle attività" ma allo stesso tempo "vogliamo attenerci strettamente alle disposizioni sanitarie in vigore- spiega alla 'Dire' la presidente del Consiglio, Luisa Guidone- che dicono di evitare le aggregazioni e rispettare le distanze di sicurezza, oltre alle indicazioni sulle mani, i baci e gli abbracci".

Questo vuol dire che le sedie nell'aula del Consiglio saranno disposte "in modo da garantire a ogni consigliere la distanza minima di sicurezza dagli altri", riferisce Guidone. Per quanto riguarda la parte dell'aula riservata al pubblico, continuerà ad essere accessibile, ma con le limitazioni già viste nelle ultime sedute: tetto massimo di ingressi in modo che le persone possano sedersi occupando una sedia sì e due no, lasciando una fila vuota ogni due. Questo vale sia per il question time di venerdì che per la seduta deliberativa di lunedì

Per quanto riguarda le commissioni, che negli ultimi giorni si sono svolte limitando l'ingresso al numero di persone con posto a sedere, a partire da domani saranno a porte chiuse (anche per la stampa) per una questione di spazio: anche in questo caso per mantenere le distanze tra i soli consiglieri. Per le udienze conoscitive, che prevedono l'interlocuzione con persone esterne all'amministrazione, verrà invitato un solo ospite per volta.

Dipendenti comunali

Il Comune di Bologna ha deciso misure straordinarie per le prestazioni dei propri dipendenti superando i concetti di lavoro agile, smart working e telelavoro, per consentire le maggiori precauzioni possibili, preservare la salute di tutti e venire incontro alle esigenze delle famiglie in una situazione inedita come quella che si sta affrontando in questo periodo.

Oltre alle modalità di potenziamento del lavoro agile e del telelavoro già previste, fino al 31 marzo è possibile valutare un ampliamento di modalità lavorative a distanza. Si tratta di una modalità rivolta per lo più a lavoratrici e lavoratori con figli, a coloro che soffrono di patologie esposte maggiormente al contagio e ai dipendenti che abitano lontano dal luogo di lavoro e per raggiungerlo devono usare più mezzi di trasporto pubblico. La modalità straordinaria sarà in vigore fino al 31 marzo, salvo modifiche o reiterazioni. Quando cesserà l’emergenza, l’attivazione di forme di lavoro agile o di telelavoro tornerà a essere gestita con le modalità ordinarie.

Oltre alle misure di flessibilità già in vigore, viene esteso l’orario di inizio del servizio nel caso che la lavoratrice o il lavoratore debba prendersi cura di minori o familiari che hanno bisogno di assistenza. Può essere previsto un orario di lavoro diverso da quello normalmente assegnato. Si dovrà comunque rispettare il lavoro settimanale di 36 ore, ma si potrà assolvere a questo impegno in modo flessibile e utilizzando strumenti come i permessi e i recuperi. Queste modalità seguono la scadenza del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (domenica 8 marzo), salvo modifiche o reiterazioni.