Coronavirus Bologna e provincia: la situazione comune per comune

Dall’inizio dell’epidemia da coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 27.970 casi di positività, 24 in più rispetto a ieri. A Bologna e provincia quattro casi in più e un altro decesso. Questi i dati accertati alle 12 di oggi 10 giugno. Nell'Imolese zero nuovi contagi e zero decessi.

Tabelle e grafici Report Ausl 10 giugno

